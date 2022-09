Critican a Katy Perry por la letra de ‘Dark Horse’: Usa de referencia al asesino serial Jeffrey Dahmer

Con solo unos días de haberse estrenado la nueva serie de Netflix ‘Monter: La historia de Jeffrey Dahmer’, un tema de la artista del pop, Katy Perry, también se ha vuelto tendencia en las redes sociales, por ‘romantizar’ los actos que cometió el asesino serial.

“Katy Perry y Juicy J han cantado literalmente una canción que dice ‘ella se come tu corazón como Jeffrey Dahmer’, lo que me parece una gran falta de respeto hacia las familias”, comentan algunos usuarios en Twitter.

La letra de la canción Dark Horse menciona a Dahmer y lo asocia con amar “de forma extrema”. Una parte del rap de Juicy J dice: “Uh, she’s a beast, I call her Karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer)”.

Yo escuchando nuevamente la canción de Dark horse de Katy Perry y dándome cuenta 8 años después que la letra dice “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer” pic.twitter.com/Qf9PyLhoMC — ٖ (@Jamiebwf) September 27, 2022

Aunque el lanzamiento del tema fue aproximadamente hace diez años, es ahora que los seguidores de la cantante les han dado significado a sus palabras. Dark Horse, fue una colaboración con el rapero Juicy J y, fue el primer sencillo promocional del cuarto álbum de estudio de Katy Perry, llamado Prism. Actualmente, acumula tres mil millones de visualizaciones en YouTube.

Los fanáticos de la cantante estadounidense no dudaron en usar las redes sociales para cancelar a la artista, y tachar de “vil” la letra de uno de sus temas más reconocidos a nivel mundial.

Ahora que ya saben lo de Jeffrey Dahmer espero que dejen de romatizar eso y tipas como Katy perry, Kesha y otros dejen de hacer esta wea pic.twitter.com/cLlWH7dbiF — -ˏˋ𝙼𝚘𝚘𝚗ˎˊ-🌸 (@moonchldmooo) September 27, 2022

“No sabía quién era Jeffrey Dahmer hasta la semana pasada, pero ahora sabiendo lo que hizo, Juicy J está enfermo por hacer que la gente, especialmente los niños pequeños, canten el nombre de ese hombre y Katy Perry también está enferma por permitir esa letra en su canción”, escribió otro usuario en Twitter.

‘Dark Horse’ fue un hit de Katy Perry en colaboración con el rapero Juicy J. Pero no es la única canción que hace referencia a los crímenes del asesino serial. Otros artistas como Kesha, Marylin Mason o Eminem también han incluido en sus letras menciones al asesino en serie, sin embargo, no han sufrido ataques como el que está viviendo Katy Perry.