Tim Burton rompió el silencio sobre Johnny Depp y nos hace querer una amistad como la de ellos

Tim Burton y Johnny Depp han trabajado juntos en importantes proyectos, pues los une una gran relación laboral y una fuerte amistad que se sostiene pese al paso del tiempo, e incluso, los escándalos del actor.

Él se ha convertido en una de especie de ‘protegido’ del director, o consentido dirían otros, ya que le ha creado importantes personajes que marcaron diferencia en su carrera como en: El joven manos de tijera (1990), La leyenda del jinete sin cabeza (1999) y Alicia en el país de las maravillas (2010).

Lo que dijo Tim Burton sobre Johnny Depp

En una reciente entrevista concedida en España, el cineasta afirmó que cuando creó a Edward, el chico con las manos de tijeras, lo hizo pensando en su amigo por todo el talento que posee.

“Yo siempre tenía en mente a Johnny Depp cuando pensaba en este personaje. Para trabajar conmigo tienes que ser capaz de ponerte disfraces extraños y comportarte raro y hay un tipo de persona que encaja bien ahí”, dijo en broma.

Al respecto, le preguntaron por qué no ensayaba tanto con él, como con el resto del elenco, durante las grabaciones. “Es que él me daba miedo”, agregó entre las risas del público sobre ese particular personaje.

Sin embargo, esta no es la primera vez que habla en cariño sobre el estadounidense. Años atrás, Tim Burton confesó que lo primero que sintió cuando vio a Johnny Depp fue una química instantánea.

“No tienes tantas veces en tu vida en las que simplemente te conectas con alguien y es realmente simple... simplemente está ahí”, dijo Burton. De hecho, tuvo que pelear con los estudios para darle la oportunidad de ser el mano de tijeras, en vez de Tom Cruise, el favorito de los ejecutivos.

Además de eso, Depp es el padrino del hijo de Burton. El actor resumió su amistad maravillosamente: “Él es sangre. Él es familia”.