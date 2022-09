Marareth Campuzano teme perder su nariz: Buscaba tener un rostro perfecto

Margareth Campuzano publicó fuertes imágenes en sus redes sociales, donde muestra severos daños en su nariz. Al parecer la modelo ecuatoriana se realizó un tratamiento de belleza para darle una mejor forma a su nariz, pero su cuerpo lo rechazó y originó una infección en su piel.

La modelo declaró en una entrevista a De Boca en Boca que “buscaba la perfección, quería un rostro perfecto y bueno, me salió el tiro por la culata. Según explica Campuzano, decidió realizarse un tratamiento con ácido hialurónico para no pasar por un quirófano.

“Yo tenía mi nariz respingada pero no me gustaba. Investigué y para no intervenírmela quirúrgicamente decidí hacerme un relleno con ácido hialurónico”

— Margareth Campuzano