Don Day habla sobre su vida amorosa: “Me enamoré de 4 mujeres al mismo tiempo”

Diego Álvarez, mejor conocido como Don Day, decidió revelar todo lo que ha vivido en sus relaciones amorosas, en la sección ‘Locuras del corazón’, del programa matinal En Contacto. Una de las mayores revelaciones que hizo, fue el noviazgo que mantuvo con cuatro mujeres al mismo tiempo.

“Yo llegué a tener cuatro novias. Estaba enamorado de las cuatro”, reveló Don Day. Así mismo expresó que en ese tiempo no pensaba en lo que hacía y sentía que tenía un corazón para corresponderle a las cuatro “era una relación muy bonita”.

También detalló cómo llegó Connie Garcés a su vida, de quién dijo que “no le colocaría el título de novia” ya que, según explicó el protagonista de ‘Compañía 593′, salieron pocas veces y no fue algo comprometido.

Don Day recordó en el segmento del programa matinal, como cambió su vida tras revelar la falsa relación que tenía con Samantha Grey. El músico y actor, es conocido en el medio de la farándula como un estratega y, cuando se empezó a mostrar con la también actriz ecuatoriana “todo fue una estrategia”.

Además, asegura que cuando notó que Samantha estaba teniendo sentimientos reales hacia él, fue cuando reveló que todo fue una mentira “me sentí tan mal luego de hacerlo, que me retiré de la televisión”.

“Ella me odió, se molestó y fue algo que me marcó muchísimo. Recuerdo que en ese tiempo me llamaron para grabar una novela en Ecuavisa y no pude hacerlo. Esa mentira me hizo retirarme de la televisión, dejar mi pasión por 5 años”.

— Don Day