Demi Rose, la estrella de OnlyFans, revela que le atraen las mujeres y los hombres

En el mundo de las redes sociales, las personas tienen la oportunidad de conocer más de cerca a sus influencers favoritos.

De hecho, los creadores de contenido suelen hacer algunos ejercicios para que sus seguidores les pregunten lo que sea o les hagan algunos comentarios, con la finalidad de estar más cerca de sus fans.

De esta manera, Demi Rose, una de las modelos más hermosas y populares de las redes sociales y de OnlyFans, suele realizar sesiones de preguntas y respuestas con sus admiradores.

Demi Rose revala que es bisexual

Ahora, la británica, de 26 años, llamó la atención al contestar una cuestión de uno de sus cerca de 20 millones de seguidores.

Un de sus “followers” se atrevió a preguntarle si se siente más atraída por los hombres, las mujeres o ambos.

La británica, que ahora radica en Estados Unidos, no dudó en responder la duda de su fan.

“Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas que los chicos, pero ahora me gustan más los hombres; depende del momento”, fue la respuesta de la europea, que causó gran revuelo en las redes al declararse bisexual.

Además, en otra pregunta, la modelo ventiló que lo que busca en una persona para salir con ella es que “sea inspiradora, honesta, organizadora y, en general, un alma profunda que tenga la menta abierta y que sea ambiciosa, pero muy considerada”, dijo.

Confesó que sufrió acoso

Por su fuera poco, la exuberante modelo confesó que en su niñez fue víctima de acoso escolar, además de que develó que sufrió abuso por parte de sus padres, quienes fallecieron hace algunos años.

“Crecer fue muy difícil, fui acosada en la escuela, sufrí abusos de mis padres y luego, a los 17 años, me convertí en cuidadora de tiempo completo de mi madre, tuvo un ataque al corazón que le provocó un derrame cerebral y se convirtió en una persona discapacitada, estuvo en silla de ruedas por siete años y luego mis padres fallecieron hace cuatro años.

“Me juzgan mal muchas veces, pero los que me conocen dicen que soy amable y eso me reconforta el corazón. Estoy agradecida por todo lo malo, porque me hizo ser quien soy”, escribió la expareja del rapero Tyga.