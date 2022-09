7 series de Netflix buenas que te engancharán desde los primeros minutos: son las más adictivas

¿Estás en busca de una serie que te enganche desde el primer episodio, de esas que es imposible dejar de ver a las tres de la madrugada y que terminas recomendado a todo el mundo sin que te lo pidan? La respuesta está en Netflix.

Entre los servicios de streaming, el catálogo del gigante en cuanto a series respecta cuenta con algunas joyas súper adictivitas desde el comienzo. Dichas producciones, han consolidado a la plataforma y te mantienen pegado a ella.

Las 7 series de Netflix que te atraparán desde el primer capítulo

Aunque la lista es infinita, recopilamos 7 seriados en Netflix atrapantes desde el minuto 1 que te van a obsesionar. Varias de ellas, son de las más vistas en la historia del servicio digital y seguramente has oído hablar sobre las mismas.

En caso de que sea así y no les hayas dado la oportunidad, esta es la señal que estabas esperando. Ahora, si ya lo hiciste, recuerda que los clásicos nunca envejecen y siempre puedes volver a verlas para recordar por qué te engancharon.

Muñeca rusa (2019-2022)

Con dos temporadas hipnóticas, la serie estrenada nominada al Emmy sigue a una desarrolladora de juegos interpretada por Natasha Lyonne que está atrapada en un bucle del tiempo.

“Nadia muere y revive su 36.º cumpleaños una y otra vez. Presa de un bucle temporal surrealista, no le queda más remedio que enfrentarse a su propia mortalidad”, señala la sinopsis en Netflix.

Dark (2017-2020)

Considerada una de las mejores series de la historia, la alemana Dark cuenta con tres temporadas en las que narra una inquietante historia enmarcada en la ciudad de Winden.

“La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones”, adelanta la sinopsis oficial.

Breaking Bad (2008-2013)

Con 16 premios Emmy ganados en cinco temporadas, entre esos cuatro a mejor actor para Bryan Cranston, Breaking Bad es una de las series más aclamadas y adictivas de todos los tiempos.

La trama sigue a Walter White, un profesor de química con cáncer que se asocia con un exalumno para fabricar anfetas y venderlas con el fin de dejar a su familia sin líos económicos tras su muerte.

The Crown (2016-)

La serie que narra la historia de la reina Isabel II no es la más delirante, pero su rigor histórico, su fotografía, libretos, actuaciones y calidad la hace superadictiva desde el primer episodio.

Cuenta con cuatro temporadas y dos más están por estrenarse. Aparte, se trata de la primera serie en darle a Netflix lo que tanto ambicionaba: su primer Emmy a la mejor serie dramática.

Ozark (2017-2022)

La aclamada serie sigue un asesor financiero que arrastra su familia hasta Misuri huyendo de un narcotraficante mexicano que resulta ser uno de sus clientes.

Ahí tiene la tarea de lavar 500 millones de dólares en cinco años para asegurarse de su supervivencia y la de su clan. De este lío, como es de esperarse, surgen millones más.

La trama protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney cuenta con cuatro temporadas que no dan tregua y te van a cautivar por completo hasta su final.

Peaky Blinders (2013-2022)

Si aún no has empezado a ver la trama encabezada por Cillian Murphy y Sam Neill, te advertimos que te esperan 6 entregas llenas de acción y emoción que de las que no te vas a despegar.

La serie sigue al detective Chester Campbell, quien llega a Birmingham en 1919 con un único objetivo: exterminar a las pandillas callejeras. Entre estas, está la liderada por Thomas Shelby.

Pero lejos de amedrentase, el joven vuelto jefe del crimen organizado está dispuesto a rebasar sus propios límites para llegar lo más lejos posible en el mundo criminal, cueste lo que cueste.

Lupin (2021-)

“Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el caballeroso ladrón Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada”, así presenta Netflix en su plataforma a esta serie que fue de las más exitosas el año pasado.

Hasta ahora, la enganchadora trama protagonizada por Omar Sy tiene dos temporadas, pero se prepara para lanzar la tercera por lo que todavía hay mucho para ver.