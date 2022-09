Netflix: Todos los anuncios del evento Tudum 2022, incluyendo el spin-off de The Witcher

Tudum es la ortografía fonética del sonido que se reproduce cuando aparece el logo de apertura de Netflix para todas sus series y películas originales. Tudum 2022 fue el evento en el que la compañía de entretenimiento anunció decenas de novedades.

En la transmisión en vivo, la gran N reveló varios nuevos contenidos, como el spin-off de The Witcher que se estrena en diciembre, detalles sobre la película de Pinocho de Guillermo del Toro y nuevos adelantos de Enola Holmes 2 y la aclamada serie Manifiesto, que llega a su cuarta temporada.

A continuación, los anuncios más importantes de Netflix en el Tudum 2022.

Enola Holmes 2

Regresan dos de las estrellas más reconocidas de Netflix: Millie Bobby Brown de Stranger Things y Henry Cavill de The Witcher en la secuela Enola Holmes.

En el tráiler a continuación, Enola (Brown) una vez más intenta salir de la sombra de su famoso hermano, Sherlock Holmes (Cavill). Lo hace con su propia agencia de detectives, pero luego los hermanos deben unirse por un misterioso caso.

La película se estrena el 4 de noviembre.

Confirmada The Witcher 3 y un spin-off

Netflix anunció que The Witcher regresará para su tercera temporada en el verano de 2023. Además, la miniserie precuela The Witcher: Blood Origin se estrenará en diciembre de este año.

The School For Good and Evil

La nueva producción de fantasía juvenil The School For Good and Evil se estrena el 19 de octubre, en la que los destinos de dos amigos se intercambian cuando una heroína natural es atraída a la Escuela del Mal, mientras que una chica mala es iniciada en la Escuela del Bien. Charlize Theron y Kerry Washington encabezan la película.

Manifest

Las respuestas finalmente están llegando sobre los misterios del programa cuando la temporada 4 de Manifest, parte 1, se estrene el 4 de noviembre.

Wednesday

Jenna Ortega asumirá el papel principal de Wednesday, la única hija de Gomez (Luis Guzmán) y Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Wednesday tendrá que aprender a ser sociable en Nevermore Academy incluso si eso la mata. Llegará el miércoles 23 de noviembre.

Behind the Scenes de Pinocho

En diciembre, Guillermo del Toro ofrecerá su versión del cuento clásico a través de la animación stop-motion. Del Toro explica el proceso de animación de la película en el siguiente video promocional.

Anuncios de fechas para Emily in Paris y You

La temporada 3 de Emily in Paris se estrenará el 21 de diciembre, mientras que la cuarta temporada de You se dividirá en dos partes, la primera para el 10 de febrero de 2023 y la segunda para el 10 de marzo.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

La precuela Queen Charlotte: A Bridgerton Story trata sobre el noviazgo de Charlotte y George y cómo provocó la línea de tiempo alternativa de Bridgerton. Aún sin fecha de estreno.

Primer vistazo de Extraction 2

La secuela de uno de los éxitos más sorprendentes de Netflix de los últimos tres años, protagonizada por Chris Hemsworth, quien repite su papel como Tyler Rake, quien intenta liberar a la familia de un gángster georgiano de la prisión. Llega en 2023.

Protagonismo para Jennifer López y Gal Gadot

En diferentes producciones de acción, Jennifer López y Gal Gadot asument roles protagónicos en The Mother (mayo 2023) y Heart of Stone (2023), respectivamente.

Bloopers de Stranger Things y Umbrella Academy

Porque siempre hay espacio para unos buenos bloopers.

El momento indicado para The Crown 5

La temporada 5 de la serie aclamada por la crítica sobre la familia real moderna de Inglaterra tiene un adelanto y una fecha de estreno: el 9 de noviembre. La temporada promete centrarse en las consecuencias del desastroso matrimonio de Charles y Diana y se rumorea que relata la trágica muerte de Lady Di.

Más anuncios

El director Rian Johnson presentó un clip de Glass Onion: A Knives Out Mystery; hay un nuevo boletín de Lady Whistledown que parece pronosticar una nueva temporada para Bridgerton; tenemos tráiler de la tercera temporada de Dead to Me; clips de Slumberland con Jason Momoa, The Redeem Team; un sneak peek de la temporada 2 de Shadow and Bones; y el teaser de la cuarta temporada de Never Have I Ever; y mucho más.