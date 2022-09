¿Yuribeth Cornejo decidida a cerrar ciclos? Le regalaron una rosa antes de tomar un vuelo a Quito

Yuribeth Cornejo sigue siendo la más buscada por los medios ecuatorianos ya que, aunque asegura que su relación con Jefferson Orejuela no ha terminado, tienen tiempo sin dejarse ver juntos. Además, recientemente se han incrementado los rumores de una posible relación con Juan Miguel del Valle.

“No estamos distanciados, tampoco creo en darse un tiempo, porque eso es terminar para siempre o faltar el respeto a la pareja”, aseguró Cornejo sobre su relación con el futbolista.

Sin embargo, este 23 de septiembre de 2022, las cámaras del programa ‘De Boca en Boca’ captaron cuando la ex chica reality llegaba al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, para tomar un vuelo a Quito para cumplir con compromisos laborales. Lo relevante es que no fue Jefferson quien la dejó en el aeropuerto y, además, llevaba en la mano una rosa roja “no me la dio Jefferson”, dijo.

“Son detalles que no puedo contar por ahora, pero hay que agradecer estos detalles que son muy bonitos. Son importantes y los valoro”, fueron las palabras de Yuribeth al preguntarle sobre la persona que le regaló la flor.

Así mismo, continúo diciendo que todo está tranquilo con Orejuela “incluso decidimos borrar nuestras fotos en Instagram”. Expresó que es una decisión que tomaron juntos y que conversaron mucho para concluir que “era lo mejor por ahora”.

Sobre si el centrocampista del Guayaquil City de la Serie A le ha sido infiel, dijo que era una pregunta fuerte, “pero yo nunca le he descubierto nada”. De nuevo, dejó claro que tienen una relación llena de confianza y que por ahora “él está concentrado en su trabajo”.

“Ambos nos damos nuestro espacio, hace mucho tiempo que yo hago todo sola porque él está en sus juegos. Él respeta que yo salga con mis amigos y yo hago lo mismo cuando él desea salir solo”, sentenció.

También añadió que las personas de su círculo de amistades que han dicho que ella está soltera, lo hacen a modo de broma “porque mientras uno no está casado o con hijos, siempre te dicen ‘estás soltera’”.

Yuribeth partió a Quito, donde reveló que estará unos días por trabajo, pero también aprovechará para encontrarse con unos amigos y seguir celebrando su cumpleaños.