Shirley Arica indignada: Asegura que no ha protagonizado ningún video íntimo

Recientemente se filtró un video íntimo en las redes sociales, donde la protagonista parece ser Shirley Arica, una de las participantes de la primera temporada de ‘El Poder del Amor’.

La peruana, utilizó sus redes sociales para desmentir su participación en el material audiovisual y pedir a los medios que dejen de involucrarla en esa noticia ya que la afecta a ella y a su familia.

“Aquí estoy como siempre fronteando los problemas. Me veo en la obligación de esclarecer este tema ya que muchas personas me han hecho llegar un video del cual no soy la protagonista”, dijo Arica.

En una entrevista que le realizaron medios de su localidad, no logró contener las lágrimas ante la indignación que siente y también molestia por las personas que quieren dañar su imagen. Además, enfatizó que dos de los tatuajes que tiene la persona del video son “muy parecidos a los de ella”, pero también existen detalles como el perfil y otros tatuajes que marcan la diferencia. “Son cosas que no se ven a simple vista. Yo no soy esa muchacha”, sentenció Shirley.

La también presentadora del espacio digital “Entragos” lamenta que aún existan personas que usan su nombre o el de cualquier otro para viralizar este tipo de videos sin medir las consecuencias. Shirley Arica añadió que la situación ha afectado a su familia, haciendo énfasis en que tiene una hija de 7 años.

“Más que afectarme a mí, afecta a mi familia, ver a mi mamá llorando, ver a la gente que me rodea triste porque siento que siento que vengo haciendo las cosas de la mejor manera posible, no soy un ángel de la noche a la mañana, trato de mejorar, y trato de cambiar en las cosas que estoy haciendo y por qué opacar las cosas que estoy haciendo”, expresó al programa peruano Amor y Fuego.

La ex chica reality ya colocó la denuncia en los entes correspondientes para que inicien las investigaciones y den con la persona que está tratando de ponerla en mal. Así mismo dejó claro que no va a permitir “que se me involucre en algo que no tengo que ver”.