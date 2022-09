“Por eso los hombres son infieles”, critican actitud de la esposa de Adam Levine tras su infidelidad

Adam Levine ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, luego que la modelo Sumner Stroh revelara capturas de mensajes que el cantante le envió, en el que coqueteaba con ella a pesar de estar casado.

El vocalista de Maroon 5 tiene ocho años casado con la modelo Behati Prinsloo, con quien ya tiene dos hijas y un tercero viene en camino.

Ante las acusaciones de la modelo, Adam publicó un comunicado en el que niega haber sido infiel, pero reconoce que cruzó “una línea”.

“Se hablan muchas cosas de mí en este momento y quiero aclararlas. Me faltó un buen criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve una infidelidad, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, dijo el cantante.

Pero, luego que Summer revelara las conversaciones, al menos otras cinco mujeres se han sumado, mostrando capturas de sus conversaciones con Adam, en las que les hace propuestas subidas de tono.

El comunicado de Adam Levine sobre las acusaciones de infidelidad.

Él niega su infidelidad pero las pruebas que mostró Sumner Stroh en su vídeo de tik tok, Adam le decía que se veía 50 veces mas sexy en persona. O sea que si la vió o sea que si la conoce. pic.twitter.com/5XiFD1vfIo — PurpleButterfly (@miss_alejosCrla) September 20, 2022

Muchos pensarían que su esposa, estaría molesta con él, o al menos decepcionada por todo lo que ha hecho, pero al parecer, lo ha perdonado.

Critican a esposa de Adam Levine por perdonarle infidelidad

Tras el escándalo , Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo fueron captados este miércoles riendo y felices juntos bajando de su auto mientras llegaban a Montecito.

A juzgar por las imágenes se ven juntos, felices, e incluso Adam estaba sosteniendo su mano, sin notarse ningún tipo de tensión entre ambos.

Además, una fuente cercana a la pareja dijo a medios estadounidenses que, aunque Behati sí está molesta, confía ciegamente en él.

“Behati está disgustada, pero le cree que no tuvo ninguna aventura. Han estado juntos todo este tiempo. Ella siente que están felizmente casados y está sorprendida al descubrir lo que estaba pasando a sus espaldas”, dijo la fuente.

Ante esto, las redes han estallado en su contra luego de compadecerse de ella, pues a muchas mujeres les resulta insólito que esté tan feliz con él y lo haya perdonado.

“Por eso les hacen eso, porque se lo pasan siempre”, “hay que estar muy ciega para creerle”, “ay mujer, no hay peor ciego que el que no quiere ver”, “por favor que poco amor propio, no importa que estés embarazada, deberías al menos no mostrarte con él”, y “por eso es que los hombres son infieles”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La fuente también dijo que el cantante está molesto porque su familia fue herida, sin hacerse cargo de lo que hizo.