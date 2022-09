Paulina Aguirre nominada a los Latin Grammy: La ecuatoriana está en la categoría mejor álbum folclórico

El 2022 sigue sumando logros musicales para los ecuatorianos, en esta oportunidad, Paulina Aguirre figura en la lista de los nominados al Latin Grammy por su álbum ‘La Tierra Llora’. El 20 de septiembre de 2022, la academia anunció a los nominados de las 53 categorías, siendo Bad Bunny quien lidera las candidaturas con diez en total.

Paulina, utilizó sus redes sociales para agradecer por la nominación y, también hizo mención a todo equipo de trabajo. “Primero agradezco a Dios por la bendición de hacer música. Gracias a los miembros de la Academia de @latingrammys por este honor, esta es mi QUINTA nominación y en esta ocasión por ‘LA TIERRA LLORA’”, escribió.

En el 2007 obtuvo su primera nominación al Grammy Latino con su disco debut Mujer de fe. Luego en el 2009 fue candidata por el mismo premio por su disco Esperando tu voz, logrando el premio. También estuvo nominada en el 2012 y en el 2014.

De igual forma, en 2019 fue parte de los 50 expertos de 39 países en The World’s Best, que es un programa concurso de la cadena estadounidense CBS, y que estuvo a cargo de los productores de realities Mark Burnett, que han estado detrás de realities como Survivor y The Voice, y Mike Darnell, que ha trabajado con American Idol y Ellen’s Game of Games.

El último trabajo de Paulina Aguirre, que está radicada en Estados Unidos desde el 2000 es ‘Sin querer sentir, sentí’ y, además, es embajadora del proyecto educativo.