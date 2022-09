Keanu Reeves al rescate: el actor viajó kilómetros para hacerle este favor a un amigo

Keanu Reeves podrá ser reconocido por sus protagónicos en las cintas de acción más taquilleras de Hollywood como la saga The Matrix y John Wick (2014-2022). Esto lo ha llevado a convertirse en uno de los actores más ricos del mundo con un valor neto estimado de $ 380 millones, según Celebrity Net Worth.

Sin embargo, más allá de la fama o los lujos que pueda tener, para Reeves hay cosas mucho más importantes que le preocupan y le llenan.

En varias ocasiones, el actor ha sido aplaudido por ayudar de diferentes formas a quienes lo rodean. Desde cederle el asiento a una persona mayor en el autobus (porque obviamente él usa transporte público) hasta hacer acto de presencia sorpresa en la boda de unos fans o dejar que un niño juegue a entrevistarlo en el aeropuerto después de un largo vuelo.

Reeves ha enfrentado varias pérdidas y duras batallas en su vida sin embargo, nada de eso le ha restado humanidad ¡al contrario! Él ha demostrado que el mundo necesita más amor, empatía y humildad.

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme construyendo mi cuenta bancaria. Dono mucho y vivo con sencillez, sobre todo con una maleta en los hoteles. Todos sabemos que la buena salud es mucho más importante”

— Keanu Reeves