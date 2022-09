¡Idéntico a Heath Ledger!: tiktoker se vuelve viral por su parecido con el intérprete de Joker

Todos los amantes de las películas pueden recordar la icónica interpretación de Heath Ledger como el Joker de “Batman: el caballero de la noche” con la que ganó el premio Oscar en la categoría de “Mejor Actor de Reparto”. Lamentablemente, el artista falleció por una sobredosis de sustancias.

Por esta razón, cuando las personas ven el impresionante parecido de Matthew Scar con el actor, quedan completamente atónitos y es que su rostro es como ver al mismísimo Ledger.

El hombre de 30 años es un creador de contenido que cada vez gana más fama en la plataforma de TikTok, en la que ha realizado varios videos mostrando su similitud con el actor.

Matthew ya cuenta con más de 70 mil seguidores en la red social y, en los comentarios, siempre hay quienes le recuerdan su sorprendente parecido con el actor.

El creador de contenido es amante de la música y tiene mucho talento con la guitarra eléctrica. Muchos de sus videos están centrados en su pasión por la música metal, pero siempre están las comparaciones con el aclamado actor.

El tiktoker interpretará a Heath Ledger en una cinta

El parecido con Heath Ledger le ha abierto puertas a Matthew, pues no solo le llegan miles de seguidores en redes sociales, sino que ya tiene las puertas abiertas para el mundo de la actuación.

“No me confunden con él en público porque todos sabemos que ya no está con nosotros, pero sí consigo que la gente me mire fijamente mientras está en el parque o en cualquier lugar público”, reveló el tiktoker.

Este hombre, originario de Italia, no solo ha tenido un gran crecimiento en sus redes sociales, sino que también será el encargado de interpretar a Ledger en la película “Fatal Adiction” que se estrenará en diciembre en plataformas streaming.

“Simplemente recibí una llamada de una agencia de imitadores y me preguntaron si quería interpretar a Heath en una película. Me alegro de que debido a Heath haya tenido la oportunidad de estar en un set de filmación. A veces parece que he podido hacer cosas gracias a él, a pesar de que nunca nos conocimos. No sé si puede escucharme, pero siento que le debo, básicamente lo amo”, relató.