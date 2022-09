Camilo Echeverry alarma a sus fans: sufrió un accidente en uno de sus conciertos

Camilo Echeverry se encuentra en Estados Unidos con su gira ‘De adentro pa afuera’ y, hace poco compartió en sus redes sociales que sufrió un accidente en sus manos cuando iniciaba el show en Orlando, Florida.

El cantante colombiano, que ha sido acompañado en la gira por su esposa Evaluna Montaner y su hija de cinco meses, Índigo, explicó en TikTok que al arrancar el concierto le pegó a un tambor, “pero no con la baqueta, sino con el dedo”.

Así mismo, dijo que el continuo con tranquilidad, pero al poco tiempo sintió que unas gotitas corrían por su mano “me miré y veo sangre como un verraco”. La producción del evento le limpió la herida en el momento y le colocó una curita “di el concierto y todo salió perfecto”.

El nominado a los Latin Grammy 2022 siguió explicando que, tras el concierto se fue a su residencia en Miami “llegué a las dos de la mañana y siento que la curita estaba como gordita”, cuando se revisó tenía una herida abierta en el dedo.

Sin embargo, el colombiano no solicitó ayuda profesional y prefirió buscar soluciones “caseras”. “¿Saben qué hice? Me la pegué con ‘Pega Loka’ o ‘Krazy Glue’ me lavé bien la herida y se pegó, se hizo una cicatriz de ‘Pega Loka’ y me fui a dormir, luego se me cayó el pegante, pero estoy bien”.

Luego que explicara su inconveniente en las redes, muchos de los usuarios le dijeron que “gracias a Dios no pasó a mayores”, ya que utilizó algo que no es recomendable para ese tipo de situaciones.