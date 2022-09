“No necesito inventar cosas para generar contenido”: esto dijo Nathalie Carvajal al defenderse frente a las críticas en redes sociales.

Nathalie Carvajal volvió a se toma las redes sociales y esta vez se defendió frente a críticas que aseguraban que ella hacía show en sus redes sociales para poder mantener a su audiencia y seguidores. Frente a esto la guayaquileña se defendió y dijo lo siguiente:

“Las personas que me conocen saben el tipo de persona que soy. No he necesito inventar cosas para generar contenido, creo que se han necesitado colgar de mí para poder generar. Siempre sale hablando cualquier persona que a mi alrededor generan eso y yo lo que hago es responder”, señaló Carvajal para De Boca en Boca.

Así mismo agregó: “Nunca me he inventado, bueno un par de cositas en un reality show. Se ha producido cosas, emociones, altos y bajos. Hay gente que dice tienes rabo de paja, es como que toda mi vida estuve expuesta”.

¿Nathalie Carvajal con planes de irse a Puerto Rico?

Fredito Mathews llegó a Ecuador para sorprender a Nathalie Carvajal. Ambos se conocieron en el ‘Poder del Amor 2′ y, desde entonces han tenido química, pero sin formalizar la relación. Ambos estuvieron en el programa matutino En Contacto y Mathews reveló que le gustaría llevarse a la ecuatoriana e Puerto Rico, de donde es oriundo.

El presentador Henry Bustamente le preguntó a Fredito si se quedaría a vivir en Ecuador por Nathalie a los que él respondió “Yo creo que me la llevo a Puerto Rico”. Ante esto, la modelo ecuatoriana no dudó en decir que sí se iría.

Nathalie y Fredito se conocieron en la segunda temporada del reality show que se graba en Turquía, pero la relación fue una montaña rusa. Sin embargo, ellos mismos aseguran ahora que están dedicados a vivir el momento, pero pensando en solidificar los sentimientos y convertirse formalmente en una pareja.

Durante la entrevista que tuvieron en el programa matutino de Ecuavisa, ambos aseguran estar compartiendo y disfrutando el uno del otro. Carvajal también reveló que todo fue una sorpresa porque los planes eran que llegara en los próximos dos meses y no ahora.