“No hay lugar donde pueda esconderme”: Shakira habló por primera vez de la separación con Piqué

La artista barranquillera, Shakira, no ha podido salir del ojo del huracán, luego de que se conociera el fin de su relación con el futbolista español, Gerard Piqué. Desde entonces, su vida ha sufrido de una sobreexposición mediática a nivel mundial, especialmente con el tema de la infidelidad y el nuevo romance del deportista.

Lea también: De romance en París: salen a la luz nuevas fotos de Piqué y su novia, Clara Chía

Con toda la situación y las constantes polémicas alrededor de la expareja de famosos, el futbolista es el que más ha llamado la atención del público y la prensa, pues parece no importarle ser visto con su novia, la joven española Clara Chía.

Recordemos que la primera vez que apareció en publico con ella fue durante un concierto en Barcelona. Desde entonces, nuevas fotos de ellos compartiendo románticos momentos juntos no han dejado de circular.

Según lo que se ha informado, la situación ha afectado de manera fuerte a la barranquillera, especialmente porque hay una situación delicada sobre la mesa, y es la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán.

También le puede interesar: ¿Molesta? La reacción de Melissa Martínez al preguntarle por Matías Mier

Shakira se pronunció por primera vez sobre la dura situación que atraviesa

En medio del escándalo, la intérprete de ‘Te Felicito’ había decidido mantener un perfil más bajo y guardar silencio. Sin embargo, en la mañana de este miércoles 21 de septiembre fue publicada una entrevista con ELLE, en la que la artista quiso, por primera vez en meses, hablar del difícil momento que vive.

En conversación con Nina García, Shakira rompió su silencio y expresó lo duro que ha sido procesar todo, tanto para ella como para sus hijos.

“Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal”, dijo.

Asimismo, explicó que no tiene paz, pues los reporteros merodean constantemente en su vida y la de los menores, por lo que no pueden hacer actividades cotidianas con tranquilidad.

“Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, señaló.

Por otra parte, confesó que ha intentado mostrarse fuerte frente a Sasha y Milán, y que ha tratado de ocultarles la situación.

“He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”, dijo.

Pese a lo duro que ha sido afrontar la polémica, la barranquillera explicó que también atraviesa un proceso interno en el que saca fuerzas para continuar por ella y por sus hijos.

“Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”, agregó.