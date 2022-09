Mare Cevallos es la ex cuñada de Mar Rendón: Siempre estuvo apoyándola

Mar Rendón estuvo de invitada en el programa ‘Cocinemos con Mariela’, donde la presentadora le realizó diferentes preguntas personales, entre ellas, sobre el apoyo que ha recibido de su ex suegra, María Mercedes Cuesta y su ex cuñada, Mare Cevallos.

“Sí, ellas siempre me han apoyado, aunque ya no nos escribimos tanto”, expresó entre risas la tercera finalista de La Academia 2022.

La ecuatoriana, detalló que tuvo una relación con un hermano de la ex participante de ‘El Poder del Amor’, cuando tenía 15 años “fue algo de jóvenes y ya quedó en el pasado”. También agregó que esa relación pudo ser inspiración para algunas de sus canciones “porque en esa edad uno vive todo con más intensidad”.

Al mismo tiempo aseguró que no hay represalias, ni malos entendidos con nadie. Actualmente está enfocada en su carrera y agradecida con cada persona que está pendiente de todo lo que ha logrado.

Se siente artista desde muy pequeña

Durante la entrevista, que se transmite por YouTube, habló también sobre sus inicios en la música y cómo su padre le ha contado que le colocaba música con audífonos, cuando aún estaba en el vientre de su madre. “Mi padre ama la música, el estilo rock, incluso tuvo una banda cuando era joven y eso ayudo a que sintiera el amor por este arte desde muy pequeña”, dijo Rendón.

Así mismo, aseguró que sus padres no siempre supieron que tenía el don de cantar, porque nunca lo expresaba, a pesar de que desde los 8 años “me creía Hanna Montana e incluso me molesté porque en mi cédula no decía que era una artista”. Sin embargo, con el paso del tiempo sus padres descubrieron su talento y empezaron a apoyarla como lo han hecho hasta ahora.