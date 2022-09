Yuribeth Cornejo sigue sin aceptar su separación con Jefferson Orejuela: “Por supuesto que seguimos enamorados”

La ex chica reality, Yuribeth Cornejo, aseguró a En Contacto que su relación con Jefferson Orejuela no ha terminado y, se encuentran más felices que nunca. Leonardo Quezada la abordó cuando salía de un establecimiento público y le preguntó sobre las declaraciones que realizó Juan Miguel Vallejo.

“No sé porque dijo eso, pero yo soy una mujer relajada, tranquila. No lo he visto después del concierto, me ha escrito, pero yo preferí dejar eso así”, dijo Cornejo.

Yuribeth asistió al concierto de Wisin y Yandel en Guayaquil y, allí compartió con Juan Miguel Vallejo, a quién según conoció esa noche. Sin embargo, ambos estuvieron muy cercanos durante el concierto, riendo, conversando y Vallejo subió a la ex chica reality a sus hombros gran parte del show.

El también ex chico reality, declaró días después del concierto que Yuribeth le había comentado que estaba soltera y que estaba dispuesto a que cualquier pasará entre ellos dos. De igual forma, Cornejo desmintió a Juan Miguel y afirmó que nada pasa entre ellos y que sigue de novia con Jefferson Orejuela.

“Todo súper bien con Jefferson, no sé porque dicen eso. No publicó nada en mi cumpleaños porque está más concentrado de lo normal en su trabajo”, agregó la ecuatoriana.

La también modelo expresó que los medios deben recordar que Orejuela no está acostumbrado a la farándula y por eso no se mantiene activo en las redes sociales. Esa sería la razón por la que no la acompañó, ni felicitó el día de su cumpleaños, ya que se encuentra cumpliendo compromisos con el Guayaquil City Fútbol Club.

“Él sabe que yo puedo bailar, estar con amigos y nada va a pasar” continúo diciendo Yuribeth a Lazito. También afirmó que sigue enamorada y que todo está bien con el futbolista.