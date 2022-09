Wendy Rosillo reemplazará a Úrsula Strenge en ‘De casa en casa’ después de fuertes tropiezos en su vida

La presentadora ecuatoriana Wendy Rosillo será parte del programa “De Casa en Casa” de TC Televisión, a partir de este lunes 19 de septiembre.

Wendy ha sido parte de diversos proyectos a lo largo de su carrera como periodista que le han permitido triunfar. Así mismo, ha vivido varios tropiezos en su vida personal y profesional que la han “quebrado”. En 2008 se divorció y el canal TC Televisión donde trabajó durante muchos años fue incautado, eso la devastó.

“El divorcio y la incautación del canal me destruyeron. Llegó un momento en que vi a todos lados y era oscuro. Me hacía muchas preguntas: por qué a mí, si soy una buena persona, si no le hago daño a nadie; por qué, qué hice, en qué fallé” afirmó en una entrevista con la revista en Dominguero. — Wendy Rosillo

En mayo de 2020 fue diagnosticada con cáncer subungueal en uno de sus dedos del pie; tiempo después de esta terrible noticia, Wendy está en remisión y al pendiente de que su cáncer no regrese. La periodista de 45 años atravesó por diferentes cambios que le permitieron descubrir diferentes aspectos de su vida que desconocía y que también le han ayudado a fortalecerse.

Trascender con Wendy Rosillo

Wendy decidió estrenar el podcast “Trascender” en el año 2020, donde aprovechó que el público buscaba nuevo contenido en Internet. Según la periodista, este proyecto lo había pensado seis años antes de su estreno. Sus primeros 10 episodios fueron un éxito, esto la incentivó a presentar su proyecto a TC Televisión donde trabajó muchos años.

En cada episodio del podcast, Rosillo, junto a sus invitados, abordan diversas temáticas de autoayuda: “Tiene que ver en cómo encontrar la forma de poder tener una vida de más paz, alegría, equidad, ecuanimidad, porque todos vivimos por momentos super difíciles y a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos por dónde coger y eso fue lo que me pasó a mí…” declaró la periodista.

Wendy volvió a su “casa”

Wendy Rosillo ingresó al famoso programa “De Casa en Casa” de TC este lunes 19 de septiembre, tras la salida de Úrsula Strenge el pasado 31 de agosto.

En una publicación de Instagram, Wendy escribió: “Estoy muy feliz porque este lunes regreso a @TCTelevision, lugar que me fue mi casa por muchos años, donde pude crecer y hacer amigos que recuerdo con mucho cariño hasta el día de hoy. Estoy de regreso y comparto esta alegría con todos ustedes”.