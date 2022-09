Santiago Naranjo volvió a Ecuador para quedarse: “Candela me hizo regresar”

Santiago Naranjo es un reconocido actor ecuatoriano, que abrió su corazón en el segmento ‘Las mujeres de mi vida’ del programa matinal ‘En Contacto’. Allí reveló que en algún momento de su vida pensó en establecerse en Europa y no regresar más nunca a su país natal.

Sin embargo, el amor por sus hijos, en especial el cariño que le tiene a su primera hija hembra, Candela, fue la razón por la que regresó y decidió seguir viviendo en Ecuador.

“Yo regreso al país por Candela, mi primera hija mujer. Ya yo estaba en Europa, estaba preparando un tour por Alemania, Italia y diferentes lugares de Europa. Tenía pensado quedarme y no regresar más a Ecuador, en ese momento. Pero Candela me hizo regresar”, dijo el también comediante.

De la misma forma, aseguró que tomó la decisión de volver, un día que tomaba tragos en Madrid, “recuerdo que de repente reaccioné y dije ¿Qué hago? ¿La abandono?” porque no regresar era no verla otra vez”, expresó Santiago. Además, recordó que su hijo Nicolas era más grande y tenía una mejor relación con él.

El actor contó en el mismo segmento que, él se separó de la madre de Candela cuando ella solo tenía dos años de edad “por la misma inmadurez y la vida desordenada que llevaba”. Sin embargo, aprovechó el espacio que le dio Ecuavisa para dedicarle unas palabras a su hija.

“Candela si bien no has vivido mucho conmigo, quiero que sepas que tú me hiciste regresar al país”, dijo.