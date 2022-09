Lady Gaga de la extravagancia a la elegancia: “sus looks son tan aclamados como su música” Instagram @ladygagavision / @ladygaga.now

Si alguien es icono innovador de la moda es la cantante Lady Gaga que puede pasar del atuendo más extravagante al más sofisticado y elegante y todo le luce espectacular.

Aseguran expertos de la moda que sus looks son tan conocidos y aclamados como su música.

Esos excesos de la moda fue lo que hizo que sus fanáticos cayeran a sus pies en cada concierto.

La locura, los filetes de carne

Si de extravagancia se trata, Lady Gaga dejó a todos con la boca abierta cuando usó su polémico traje hecho con filetes de carne, diseñado por Franc Fernández y estilizado por Nicola Formichetti para los Premios MTV en 2010.

Según la revista Fashion Click, Gaga fue criticada por los grupos animalistas, pero el vestido conservado como una pieza única que se exhibió en 2011 en el Salón de la Fama del Rock and Roll después de ser preservado por los taxidermistas.

En una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, explicó su interpretación del vestido: “Si no defendemos lo que creemos y si no luchamos por nuestros derechos, pronto tendremos tantos derechos como la carne en nuestros huesos”, dijo.

El vestido para volar y no bailar

En 2013 durante un evento con una gran cobertura de prensa en Brooklyn, Lady Gaga presentó la máquina helicóptero-vestido gigante llamada Volantis.

Obviamente el vestido no le funcionaba para bailar, pero en su mundo de excentricidades se anotó un nuevo accesorio para su colección: el primer vestido volador.

Lady Gaga de la extravagancia a la elegancia: “Sus looks son tan aclamados como su música” Foto: CNN Chile

Pese a que le costó elevarse y lo hizo a escasa altura, la artista consiguió el interés de los medios.

Enamorada del vestido de una miss

Aseguran que en el Miss Universo 2010, Lady Gaga quedó deslumbrada con el traje típico de Miss Venezuela, Marelisa Gibson, un traje futurista diseñado por Hugo Espina e Ivant Dumont.

Se trata de una malla que recubre completamente el cuerpo con 3.000 triángulos de plata y 9.000 piedras de Swarowski.

Lady Gaga de la extravagancia a la elegancia: “Sus looks son tan aclamados como su música” Foto: Notiactual

Los colaboradores de la cantante contactaron al zar de la belleza, Osmel Sousa para ofrecer miles de dólares por la pieza, pero no accedió a la venta porque era una pieza única.

La etapa de la sofisticación y la elegancia

En 2016, Lady Gaga deja la moda extravagante a un lado e inicia una etapa discreta con prendas de vestir a las que no estaban acostumbrados sus fanáticos, pero que dejó claro que sea como sea siempre tendrá un despliegue de estilo.

En 2018 vuelve con un traje de plumas al Festival de Venecia, donde causó furor y en 2019 regresa la extravagancia a su vida en los Met Gala donde hizo cambios de prendas de vestir durante toda la noche.

Pero cuando ya sus fanáticos pensaban que más podía sorprender Lady Gaga, en los premios Globo de Oro de ese año llevó un vestido color lavanda con hombros al aire y larga cola que la hacían lucir como una princesa.

Otro de los looks que también deslumbró fue el vestido negro para los premios Oscar, pero no por la elegancia del vestido negro, sino por la joya que llevaba un collar de diamantes de 128 kilates.