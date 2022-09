Johnny Depp no se detiene: volverá a ser Jack Sparrow gracias a los fans

Quizá Johnny Depp no quiera regresar con Disney para hacer Piratas del Caribe 6, pero ciertamente está listo para convertirse en el Capitán Jack Sparrow para hacer realidad los sueños de los fanáticos.

Desde hace tiempo se sabía que la empresa había roto relación con el actor debido a las acusaciones en su contra que lo señalaban como “violentador de esposas”. Esto lo llevó a quedar fuera de los futuros proyectos de la franquicia de Piratas del Caribe.

A lo largo de los juicios en los que se enfrentó a su ex esposa Amber Heard, los fans se dedicaron a crear peticiones para que Disney se disculpara y lo recontratara. Sin embargo, cuando finalmente salió victorioso, él mismo dijo que ni por 300 millones de dólares lo haría.

Aún así, parece que el cariño por el personaje continúa, tanto que está dispuesto a seguir transformándose en él.

Johnny Depp vuelve a sorprender como el Capitán Jack Sparrow

Fue a través de un reciente video de Ven’s Den que se volvió viral la forma en la que Depp revivió la línea de la primera película de Piratas del Caribe en la que él y Keira Knightley interactúan.

Johnny Depp Giphy

En la escena, los dos quedan varados en una isla desierta y mientras el Capitán Jack Sparrow decide emborracharse, Elizabeth Swann está ideando un plan para salir de ahí: quemar todo el ron. La línea se ha vuelto icónica desde que se estrenó la cinta en 2002.

Aunque Keira no estaba presente y el actor no estaba caracterizado, dijo la frase “¿por qué se acabó el ron?” con todo el acento de Sparrow.

Por supuesto los fans no perdieron la oportunidad de expresar su apoyo a Johnny y su emoción por escuchar que no ha perdido la chispa. “El Capitán Jack Sparrow siempre tiene sus prioridades en orden”. “¡Se ha ido porque te lo bebiste todo!”. “Por qué todo en él es tan sexy... su voz... sus gestos”. “Mi capitán Jack Sparrow cuánta dulzura y sencillez adorable”. “Él es un hombre totalmente inteligente en todos los aspectos del arte”. “Cómo me encanta tu voz Johnny. Ese acento que le diste al Capitán Jack es todo”. “Disney se perdió de tener a un grande. Piratas jamás será lo mismo sin Johnny y el icónico Capitán Jack Sparrow”, se lee en la publicación.

¿El renacer de Johnny Depp?

Johnny Depp no ha dejado de estar en la mira tras años de juicios con Amber Heard para comprobar su inocencia luego de ser señalado por violentarla. En abril, el jurado finalmente apeló a su favor, lo que ayudó a que el actor retomara su carrera.

A finales de agosto, Depp tuvo una participación especial durante los MTV Video Music Awards y es que si bien no estuvo físicamente presente, su rostro fue proyectado en el cuerpo de un astronauta que flotó sobre el escenario. El actor hizo referencias a su estatus de desempleado y bromeó con “necesitar trabajo”.

“Solo quiero que sepan que estoy disponible para cumpleaños, bar mitzvahs, bat mitzvahs, bodas, velatorios... cualquier cosa que necesiten, lo que sea”, dijo. “Oh, también soy dentista”.

Su participación dividió opinones entre quienes mostraron su apoyo condicional y quienes alegan que no deberían darle tanto espacio pues aunque ganó los juicios, no due declarado inocente.