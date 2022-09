Eugenio Derbez revela detalles de su trágico accidente

Luego de que hace unos días se dio a conocer que Eugenio Derbez fue víctima de un trágico accidente, por el que tuvo que ser intervenido para que se le fuera reconstruido el hombro, ahora el actor ha salido a dar sus primeras declaraciones.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

Por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, el también productor compartió cómo fue la experiencia que vivió, luego de que sufrir un accidente mientras se encontraba empleando un juego de Realidad Virtual.

Eugenio vio lo que pasó como una señal del universo para tomarse un descanso, pues se encontraba en medio de una apretada agenda de trabajo.

“Aunque estaba feliz por tanto trabajo, me sentía un poquito ahogado, me sentía como en una cárcel, de repente sin poder tener vida. De alguna manera fue el universo o mi alma para parar”, expresó.

Así se mostró Eugenio Derbez por medio de la transmisión en vivo.

El artista compartió cómo fue que ocurrió el accidente

“Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: ‘Oye papá vamos a jugar realidad virtual’, en fin, me convenció, me lo puse (El visor) y tuve este accidente (En el juego). Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones”, contó Derbez.

Explicó que la lesión que sufrió fue grave, por lo que tuvo que ser atendido inmediatamente.

“Pega primero mi codo y al caer con todo mi peso, el codo empuja al hueso del húmero hacia arriba y se me sale hasta por acá (hace una seña por arriba del hombro). No me rompió la piel, pero en su camino rompió todo lo que había”, agregó.

Cuando reaccionó, Derbez empezó a sentir mucho dolor.

“El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Los gritos que iba pegando eran tan fuertes que sólo quería llegar al coche, porque sabía que llegando me iba a desmayar y dicho y hecho, llegué y no recuerdo nada”, relató el artista a sus fans.

Finalmente, Eugenio compartió que se encuentra recuperándose y que los doctores señalan que el proceso será largo y que no se sabe si la movilidad de su brazo volverá al 100 por ciento.