Alex Rodríguez de ´Siéntese quien pueda´ dio rostro y voz a sobrino de Ricky Martin, quien alega “abuso sexual”

Un caso que tal parece ya no tiene vuelta atrás, las cartas están echadas para el cantante Ricky Martin, el artista se encuentra en la palestra de los medios de comunicación y de la justicia, tras haber sido acusado recientemente, por su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez Martin, de 21 años, de “abuso sexual”.

El joven quien ha sido el detonante de la polémica que rodea al puertorriqueño, no había logrado ser identificado por la prensa más que por su nombre, sin embargo, fue durante el programa de farándula ´Siéntese quien pueda´ que el periodista, Alex Rodríguez, presentó la exclusiva no solo de su imagen, sino también de su declaración para salir de la zona de “castigo”.

“No puedo hablar porque hay una investigación abierta, pero yo sí deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se haga justicia en un tribunal”, es parte de la declaración que ofreció Dennis a Alex, luego que este lo abordara en la entrada de su casa.

Asimismo, el muchacho agregó que ya las investigaciones contra el intérprete de ´Una mordidita´ se están llevando a cabo, motivo por el cual no eran muchos los detalles que podía dar. “No es fácil para mí y no es fácil para mi familia, pero vamos para adelante con la verdad. Cuento con el apoyo de toda mi familia, de todo el mundo. A mí me encantaría decir toda la verdad, pero no me dejan y cuando se resuelva todo, salga toda la evidencia y se resuelva, yo podré hablar”.

En relación a las señalaciones que se le han hecho sobre presuntos problemas mentales, el joven defendió su nombre y explicó que eso no se trata más que de “una estrategia para cambiar la narrativa”.

“La división de delitos sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora abrió una investigación por la evidencia que hemos presentado y todo lo que ha sucedido, desde que yo tenía 12 años”, dijo Sánchez.

Historial de acusaciones.

Cabe destacar que esto es un autentico pimponeo legal, pues hace alrededor de un mes, Dennis Yadiel Sánchez presentó una primera denuncia por “acoso” contra el cantante, sin embargo, la demanda quedó desestimada, y casi de manera inmediata, fue el turno para Ricky Martin, quien luego presentó una querella millonaria contra su sobrino por el delito de “extorsión”, seguidamente y para sorpresa de todos, ahora el joven ha alegado “abuso sexual”.

Una señalación que pone en el ojo del huracán al boricua, quien mantiene firmemente su postura inicial, negándolo todo.