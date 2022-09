¡A lo ‘Cruella de Vil’! Alejandra Jaramillo y su despampanante ‘look’ en ‘Siéntese quien pueda’

Alejandra Jaramillo lució un ‘look’ a lo ‘Cruella de Vil’ para el programa de hoy de ‘Siéntese quien pueda’. Definitivamente supo jugar con este estilo que realmente sí le queda muy bien. Y esa es la idea: siempre destacar en la TV extranjera. Aunque ha optado, últimamente, por colores vivos y neón ahora deslumbró con su ‘black And white’.

Alejandra Jaramillo (@ale_jaramillo)

Un lado del vestido, hasta más arriba de la rodilla, es negro, con brillantes, y de la misma tela un tipo choker. El hombro esta totalmente descubierto. La mitad del atuendo es blanco, una tela lisa y manga hasta Las muñecas. El maquillaje es bastante sencillo y acorde al outfit. El plus es el labial rojo. Y la guinda del pastel: sus ondas sueltas que le dan volumen a su cabello.

Alejandra Jaramillo (@ale_jaramillo)

Recordemos que el mítico personaje de ‘Cruella de Vil’ es una mujer obsesionada por los abrigos de piel. Tiene la mitad izquierda de su cabello blanco y la mitad derecha de color negro. Además, intenta secuestrar a unos dálmatas cachorros para quitarles la piel.

Pero de mala, Jaramillo no tiene nada. Más bien es todo un ‘Caramelo’ por lo dulce que es, cariñosa y con bastante tino para decir las cosas. Nunca se la ha visto involucrada en polémicas y cuida muy bien su vida personal.

Reflexivo mensaje

‘La Caramelo’ dio su opinión con respecto al estado de salud de Eugenio Derbez quien apareció ayer en un video, donde se le ve recostado en una cama con todo el brazo izquierdo inmovilizado y confirmó la información de que el pasado 29 de agosto sufrió un aparatoso accidente mientras se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual.

“La lección más grande que deja para toda su audiencia es que no importa que tengamos todo lo material en esta vida. Sin salud, no podemos hacer nada. Todos los días tenemos que agradecer cada amanecer”, opinó Jaramillo con respecto a esta aparición del actor mexicano.

Sin duda, ‘La Caramelo’ tiene que mejorar cada día en su preparación ya que le puede costar ser castigada. Pues la semana anterior fue su primera ¡nominación desde el estreno del programa, que el pasado 23 de agosto. Pero se salvó de salir unos días del programa ya que la castigada fue Liliana Rodríguez.

En el cara a cara con la venezolana, la ecuatoriana le agradeció que en esta ocasión se haya debatido el tema (el proceso legal que enfrenta la cantante Cardi B) “y no hayas tenido nada que decirme”, dijo.

A lo que la venezolana respondió: “Dale gracias a Dios porque sino quedas bien mal. Esto no se trata de Ecuador versus Venezuela, esto no se trata de seguidores orgánicos o no orgánicos y lo voy a dejar hasta ahí para no hacerte quedar mal madre.