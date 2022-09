¿Te sacaste una foto en un lugar famoso y la subiste a Instagram? Esta inteligencia artificial localiza el momento con cámaras de vigilancia

The Follower Herramienta de Inteligencia Artificial creada por Dries Depoorter, mezcla Instagram con cámaras abiertas de vigilancia

La privacidad en redes sociales no existe, aunque su protección sea una de las banderas que enarbolan los grandes empresarios como Mark Zuckerberg. Un artista digital belga desarrolló una inteligencia artificial para que, usando cámaras abiertas de vigilancia, se detecte dónde te sacaste una foto subida a Instagram.

El proyecto se denomina The Follower, y lo creó Dries Depoorter.

Gizmodo reseñó la información, destacando que en tan solo 10 días logró localizar tanto personas anónimas como influencers con más de 100 mil seguidores. Todos, vistos a través de cámaras de vigilancia.

Así funciona The Follower, la inteligencia artificial que utiliza Instagram y cámaras de vigilancia

Según explica el creador de la herramienta, este es el sistema de trabajo de la inteligencia artificial:

Graba una selección de cámaras abiertas durante semanas. Se ubican todas las fotos de Instagram etiquetadas con las ubicaciones de las cámaras abiertas. El software compara la imagen de Instagram con las grabadas con las cámaras de vigilancia.

Depoorter mostró imágenes en las que aparece, de un lado, la foto de Instagram, y de otro, el video de la cámara abierta.

Es terriblemente inquietante, ya que es un ejemplo más de cómo somos vigilados en cualquier instante de nuestras vidas. Pero los dueños de redes pueden defenderse bajo el hecho de que el usuario, al etiquetar la ubicación, abre la puerta a la inteligencia artificial The Follower.

De todas maneras, no deja de ser turbio el hecho.

La inteligencia artificial de Depoorter, una más de sus creaciones

Explica Depoorter que el proyecto lo lanzó el 12 de septiembre de 2022. “El video de YouTube se acaba de crear con resultados de 10 días (de investigación)”, señala el experto en inteligencia artificial, que advierte: “Publicaré nuevos resultados en mis redes sociales”.

Por lo que se puede ver en los videos de ejemplo, entre los lugares que la inteligencia artificial de Depoorter ha rastreado se encuentran Times Square (Nueva York), Temple Bar (Dublín) y la fachada del estadio Wrigley Field (Chicago).

Gizmodo recuerda que Depoorter, actualmente con 17.2 mil seguidores en Instagram, lanzó otros proyectos como Die With Me, una app de mensajería que funciona solo cuando el usuario tiene 5% de batería, y un reloj que mide el porcentaje de vida que ya has completado.