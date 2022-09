One Piece en Netflix: estos son algunos cambios que tendrá la adaptación live-action

One Piece live action estará disponible en Netflix. (Netflix)

Los live-action son un formato de películas o series que se caracterizan por presentar historias que previamente ya conocíamos en programas animados. Ahora Netflix se suma a esa ola con su versión del popular animé, One Piece.

La nueva serie, que se estrenará en los próximos meses, tiene a los fanáticos impacientes dado los posibles cambios que puede haber sobre la historia original.

La serie está siendo producida por Tomorrow Studios, que son el mismo equipo de producción detrás de la ahora cancelada adaptación de Cowboy Bebop de Netflix. Además su showrunner es Steven Maeda conocido por haber participado en títulos como The X Files, Lost, Lie to Me, Helix y Day Break.

De momento, lo que hemos visto ha sido muy poco, sin embargo, es suficiente para saber los cambios que obligatoriamente tendrá esta versión de la serie.

[Te recomendamos leer: La voz de Luis Manuel Ávila en Gohan de Dragon Ball Super: Super Hero, ¿rechazada o aplaudida?]

Cambios de One Piece en su versión Live-Action

La producción de la serie ha dejado ver las naves que toman tanto protagonismo en el manga y en el animé.

El Going Merry, a diferencia del animé, se muestra mucho más angular que el diseño redondeado original, las tibias cruzadas no están conectadas al cráneo y el sombrero de paja está dibujado para estar ligeramente rasgado.

Por su parte, la Miss Love Duck, tiene la menor cantidad de diferencias con la versión original, pero tiene algunas e importantes modificaciones. Por ejemplo, el mascarón de proa del pato es color rosado en lugar de ser blanco en el anime, y ahora tiene ojos normales en lugar de los ojos en forma de corazón que tenía en el anime One Piece, señala Alfabetajuegos.

One Piece live action estará disponible en Netflix. (Captura)

Finalmente, la nave, Baratie ahora está decorado con estatuas doradas de sirenas y tallas de pescado. El interior será un grande, restaurante de dos pisos con colores rojos vibrantes para las escaleras y los asientos y un mural de una batalla naval en el techo.

Con respecto al rumbo de la historia no se sabe nada concreto. Los fanáticos espera que la primera temporada cubra la saga East Blue como máximo.