Nicole Kidman y Keith Urban: a esto se dedican sus hijas Faith y Sunday

Además de ser una de las actrices más famosas y respetadas de Hollywood, Nicole Kidman es una madre abnegada y superprotectora que prefiere mantener a sus hijos lejos del foco mediático.

Desde pequeña, la estrella tuvo el sueño de convertirse en madre en algún día, pero sus problemas de fertilidad en la adultez la obligaron a materializar este anhelo de manera no convencional.

En la década de los 90, durante su intenso matrimonio con el actor estadounidense Tom Cruise, la australiana debutó en la maternidad con la adopción de dos bebés: Isabella y Connor.

Tras su divorcio del protagonista de Top Gun, la famosa volvió a encontrar el amor en el músico neozelandés Keith Urban, con quien caminó al altar en 2006, apenas un año después de conocerse.

Junto a su segundo esposo, la luminaria tuvo a sus hijas menores Sunday Rose y Faith Margaret Urban. La primera es su única hija biológica, mientras la segunda la tuvo vía subrogación.

“He experimentado la maternidad de muchas maneras diferentes”, dijo en entrevista a CNN. “Supongo que mi instinto maternal y mi impulso siempre han estado ahí desde que era pequeña...”

“Y esa es una gran fuerza impulsora de lo que soy, por lo que probablemente lo interpreté de muchas maneras diferentes. Soy madre porque amo ser madre”, manifestó.

¿A qué se dedican las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban?

En la actualidad, sus hijos mayores aparentemente no tienen relación con ella, por lo que la actriz se dedica en cuerpo y alma a la crianza de sus hijas menores que ya entran en la adolescencia.

Desde su nacimiento, las pequeñas han llamado la atención de la prensa y sus padres las han protegido ferozmente de la exposición, aunque de vez en cuando Nicole habla sobre ellas.

A continuación, te contamos a qué se dedican y otros detalles sobre las hermanas Urban Kidman:

Sunday Rose

Sunday Rose es la primera hija de Kidman y Urban. Su nacimiento en Nashville en julio de 2008 fue descrito como un “milagro” por la actriz, quien tenía 40 años cuando dio a luz por primera vez.

Según contó a The Telegraph, su embarazo se dio tras bañarse en las aguas de Kununurra durante un descanso del rodaje de la película Australia.

“Siete bebés fueron concebidos después de ese filme y todas fuimos a nadar en las cascadas, así que podemos llamarlas ‘las aguas de la fertilidad”, compartió.

En la actualidad, Sunday tiene 13 años y se dedica a estudiar. No obstante, ha mostrado tener interés de incursionar en el mundo del entretenimiento como cineasta en el futuro.

“Hay días en los que quiere ser directora y otros le da por ser veterinaria… Pero sí, ahora la tengo en casa editando sus propias películas con su hermana pequeña, Faith, haciéndose un hueco”, reveló Kidman a Smoda en 2020.

“No quiere contar conmigo, ni tampoco con las canciones de su padre, y eso que él le sugirió que las utilizase para que no tuviera que pagar con su asignación por la música de sus cortos”, agregó.

Cabe destacar que Sunday es muy parecida a su papá. “Creo que de mí solo tiene la piel clara, eso es todo”, dijo Nicole a Oprah Winfrey en una ocasión. Entonces, confesó que llamaba a su hija “mini Keith”.

Faith Margaret

Faith Margaret, la hija menor de la pareja, nació en diciembre de 2010 en Nashville vía vientre subrogado. La pequeña ahora tiene 11 años y, al igual que su hermana, se dedica a sus estudios.

No obstante, tanto ella como su hermana tienen vocación por la actuación y han trabajado como extras en producciones de la actriz, como las series Big Little Lies y The Undoing.

“Están acostumbradas a ser extras, pero pasaron cinco días bajo el frío gélido de Nueva York y nunca se quejaron”, contó la ganadora del Oscar a News.com.au.

“No recibieron ningún tratamiento especial y un día llegaron a casa y dijeron: ‘¡Tenemos una línea!”, recordó. Kidman también ha revelado que sus hijas menores aman tocar instrumentos.

Aparte, destapó que no tienen permitido abrirse cuentas en redes sociales a pesar de que han manifestado su deseo por tener perfiles como muchos de sus coetáneos.

La última vez que la familia se dejó ver públicamente fue durante la entrega virtual de los Golden Globes 2021. En esta oportunidad, Kidman estaba nominada a mejor actriz por The Undoing.

El clan apareció sentado en el sillón de su hogar. Las pequeñas Sunday y Faith lucían sencillos vestidos blancos de manga corta en esta ocasión para apoyar a mamá.

Sobre sus hijas, Kidman expresó en entrevista citada por Vanidades: “Tengo este enorme deseo de estar para ellas. No me quiero perder sus noches de sueño, acostarlas es muy importante para mí”.

“Hablamos, tratamos de ser constantes. La mayor consistencia es ‘estoy aquí y las amo y saben que eso jamás cambiará”, concluyó. Los Urban Kidman viven principalmente en Australia.