Modelo de OnlyFans revela que quiso suicidarse de joven por acoso y bullying

No cabe duda de que las y los influencers que destacan en OnlyFans, se ha convertido en millonarios, al grado de tener una vida llena de comodidades y lujos.

Con la cantidad de dinero que se embolsan al mes, las modelos, actrices, deportistas, exatletas y otras personas que han triunfado en la plataforma para adultos, han asegurado gran parte de su patrimonio.

Es una realidad que los miles o millones de dólares que ganan por su contenido, les han cambiado la calidad de su día a día.

Modelo de OnlyFans revela acoso en su juventud

Sin embargo, algunas de estas celebridades no siempre tuvieron una vida sencilla.

Tal es el caso de Fenella Fox, quien forma parte del 1 por ciento de los creadores más populares de la pataforma y, en la actualidad, sus ingresos se aproximan a los 15 mil dólares al mes.

Sin embargo, aunque ahora disfruta de su carisma, belleza y éxito que tiene en OnlyFans y las redes sociales, no siempre tuvo una vida fácil.

La modelo, famosa por adoptar el look “totalmente natural” y dejarse crecer el bello en las axilas, así como estar a favor del olor de su sudor, reveló que en su adolescencia sufrió acoso. Ella era molestada por el tamaño de sus senos.

La chica, de 28 años, indicó que ahora posee una gran cuenta en el banco, algo que no le desagrada en lo más mínimo, pero hubo algunos años en los que fue molestada por su cuerpo.

“Fui sobresexualizada cuando era más pequeña. Los chicos me levantaban la falda, me bajaban los pantalones y me ponían contra las paredes, los árboles y las sillas. Me insultaban, agredían y acosaban constantemente.

“Fue muy duro lidiar con ello cuando era más joven, pero convertí la experiencia negativa en positiva cuando entré en la industria para adultos. Siento que mi dinero de OnlyFans es una compensación por los tiempos difíciles”, indicó la modelo.

Y es que, Fenella recordó que su cuerpo se desarrolló más rápido que el de sus compañeras, por lo que era acosada y criticada por hombres y mujeres de su edad, lo que le provocó problemas psicológicos.

“Tenía tendencias suicidas y solía autolesionarme con atracones, vómitos y cortes. Les rogué a mis padres que me cambiaran de colegio y lo hicieron”, rememoró.

Añadió que lleva en la industria para adultos desde los 18 años, lo que, según ella, se debió a la sobreexualización que sufrió y a la atención que recibieron sus pechos cuando era menor.

Por mostrar el bello de sus axilas, hacer topless y desnudos ha ganado más de nueve millones de pesos mexicanos o cerca de medio millón de dólares.