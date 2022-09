¿Está celoso? Ben Affleck dejó ver su lado más egoísta ante posible boda de Jennifer Garner

Jennifer Garner vive una romántica relación con su novio, el empresario John Miller, con quien se dio una nueva oportunidad en el amor.

Hace unos días, la famosa fue captada llevando un anillo en el dedo anular, desatando sospechas de compromiso con su novio.

Y es que muchos fans aseguran que merece casarse y ser feliz, así como lo hizo su ex, Ben Affleck, recientemente con Jennifer López.

Jennifer Garner siempre ha apoyado a Ben y a JLo, y les ha mostrado su cariño y respeto, incluso el día de la boda les envió un ramo de flores.

Ahora, se esperaría que el actor también le muestre el mismo apoyo a ella, quien se ha comportado como una mujer madura, si llegara a casarse.

Sin embargo, recientemente le preguntaron al actor qué opina sobre una posible boda de Jennifer Garner, y su respuesta dejó mucho que desear.

Ben Affleck reacciona a posible boda de Jennifer Garner y desata indignación

Hace unos días Ben Affleck fue interrogado por los paparazzis sobre la posibilidad de su ex, Jennifer Garner, de casarse con su novio, John Miller.

Ante la pregunta, “¿crees que Jennifer Garner se va a casar?, el actor respondió “nah”, con una sonrisa, demostrando que se siente incrédulo a que eso suceda.

Esto desató indignación en las redes, pues muchos aseguran que debería apoyarla y sentirse feliz por su ex, así como ella lo ha hecho y no reaccionar de esa forma, haciendo pensar que está celoso o simplemente no quiere que sea feliz.

“Pero qué egoísta es este hombre, no quiere que ella sea feliz”, “muy mal Ben, solo debes desearle lo mejor y listo”, “que mal esa reacción, ella te ha apoyado en todo, deberías hacer lo mismo”, “que hombre tan egoísta el sí puede casarse y ella no”, y “pobre JLo el patán con el que se casó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, la revista Us Weekly reveló en el 2019 que Ben Affleck no tiene ningún problema con John, y tampoco tenía problema con que sus hijos compartieran con él.