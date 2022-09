El noble gesto de Danny DeVito con ‘Matilda’ en la vida real: esto hizo cuando más lo necesitaba

Corría el año 1996 cuando aterrizó en la gran pantalla el clásico del cine infantil Matilda, una película basada en la querida novela homónima de Roald Dahl bajo la dirección de Danny DeVito.

Desde su estreno hace más de dos décadas atrás, la cinta ha cautivado a generaciones de audiencias con la historia de Matilda Wormwood, una dulce niña genio de 7 años con poderes telequinéticos.

En la trama, la protagonista encarnada por Mara Wilson usa sus habilidades sobrenaturales para lidiar con la abusiva directora de su colegio y sus negligentes padres, Zinnia y Harry Wormwood.

Los progenitores de la niña, interpretados por Rhea Perlman y DeVito, son distantes, ásperos y desalentadores de su educación, razones por las que se encuentran entre los peores padres del cine.

No obstante, aunque DeVito y Perlman –quienes eran esposos en ese tiempo– fueron terribles con Wilson en la gran pantalla, detrás de cámaras la historia fue completamente diferente.

¿Qué hicieron Danny DeVito y Rhea Perlman por Mara Wilson en el rodaje de Matilda?

Durante la grabación de la inolvidable película, la niña actriz de 8 años estaba viviendo uno de los momentos familiares más duros que se pueden atravesar en la vida.

Y es que su mamá, Suzie Wilson, estaba luchando contra el cáncer de mama que le habían diagnosticado cuando recién comenzaba el rodaje del largometraje en 1995.

En medio de este difícil episodio, con su madre sometiéndose al tratamiento y su padre asumiendo todos los deberes familiares, DeVito y Pearlman se ofrecieron a cuidarla.

En su autobiografía, Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame (2016), la exestrella infantil recordó que los actores la llevaban al teatro, al cine y hasta pasar el rato en su casa.

“Mientras mi mamá estaba enferma y en el hospital, me invitaban y me cuidaban y distraían mi mente. Me sentí muy familiar”, rememoró. “Danny y Rhea eran como mis tíos favoritos”.

“Realmente me mantuvo distraída y feliz”, escribió. “Fue muy duro… y fueron muy amables”.

Los gestos de Danny DeVito con Suzie Wilson

Lamentablemente, la mamá de Mara no ganó la batalla contra la enfermedad. Unos trece meses después del diagnóstico y seis meses después de finalizar las grabaciones de Matilda, falleció.

Una de las cosas que entristecía a Mara era que su mamá no había podido verla como Matilda en la gran pantalla. No obstante, años más tarde, supo que sí la había visto gracias a DeVito.

“Me preocupaba que no pudiera ver la película. No lo supe hasta más tarde, pero Danny DeVito la llevó sin terminar al hospital y se la mostró”, contó en el programa de entrevistas Lorraine.

“A ella le encantó. A mi madre también le encantó el libro y solía leerlo a los niños en la escuela de mi hermano, así que era un verdadero asunto de familia”, compartió.

“Mi corazón se conmovió porque ella estuvo involucrada hasta el final”, agregó la ahora escritora de 35 años de edad sobre el noble detalle que tuvo su papá en la ficción con su mamá real.

Cabe destacar que Danny DeVito tuvo un último conmovedor gesto con la familia Wilson: dedicar la película Matilda a la memoria de Suzie Wilson.

“Me sentí muy feliz cuando vi eso (la dedicatoria) en los créditos y todavía me siento feliz cuando lo veo ahora”, comentó Mara en su libro, según Univisión.