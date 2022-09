Comparan a Clara Chía con Camila Parker: “son las más odiadas”

A los usuarios de las redes sociales no les bastó con comparar inicialmente a Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué con su ex Shakira, sino que ahora luego de varias apariciones en público y manifestaciones constantes de rechazo, esta joven de 23 años es ahora motivo de críticas y señalamientos que la hacen tener mucha similitud con Camila Parker, la esposa del ahora Rey Carlos III.

Esto causó impresión y hasta risas entre quienes han buscado la manera de siempre crear polémica con esta estudiante de relaciones púbicas quien ha sido “odiada” por acabar con la relación entre el español y la barranquillera, pero lo que nadie imaginaba es que ahora ella posee más aspectos similares con la ahora reina consorte de Reino Unido.

Y es que si en algo coinciden estas dos mujeres es que ambas ocuparon el papel de amantes que mantuvieron en secreto, pero una vez que fue conocido por el mundo solo han recibido críticas, sobre todo, porque ahora lograron lo que tanto anhelaban “reinar” al lado del hombre a quien siempre habían perseguido o con el que siempre habían soñado.

Clara Chía es comparada con Camila Parker

Es así, como luego de varios análisis, memes y demás señalamientos, Clara Chía dejó de ser comparada con la artista colombiana con la que al principio, había quienes encontraban similitud por su aspecto, para ahora tener más cercanía en sus objetivos con Camila Parker quien desde siempre ha sido rechazada por el mundo debido a que fue la mujer que causó muchas desgracias en la relación del Rey Carlos III y Lady Di quien nunca llegó a ser feliz a su lado por culpa de esta intrépida y astuta mujer.

Incluso, hay quienes aseguran que esta chica tiene el mismo porte con la actual reina, pues a pesar de que la española cuenta con tan solo 23 años, sus gestos, poses y atuendos son poco juveniles y atractivos, por lo que no les de extrañar que la estén comparando con esta mujer de 75 años que además demuestra que posee mal carácter y poco estilo, tal y como ha demostrado hasta ahora la novia de Piqué a quien no han parado de criticar sus looks un tanto desaliñados.