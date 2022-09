Allan Zenck dedica emotivo mensaje a su novia: “Siempre tuve tu hombro para llorar cuando me sentí desolado”

Allan Zenck aprovechó el cumpleaños de su novia Gabriela Guerrero para dedicarle dos publicaciones en Instagram, donde le expresa todos sus sentimientos hacia ella y, además, le da las gracias por acompañarlo en todos los momentos duros que ha pasado últimamente.

La primera imagen que posteo el empresario, se ve a Gabriela posando, con su cabello negro suelto y largo, luciendo un body con encajes negro. En el mensaje, también le dice que, aunque mucho se ha dicho de ella y que la han querido dejar mal “hasta como interesada”, siempre ha sabido comportarse. Mientras que, la segunda publicación es un carrusel de fotos donde salen ambos en diferentes momentos que han vivido.

Así mismo aseguró que Gabriela es una mujer intachable “Que todo hombre quisiera tener” y, que a veces siente que no es digno de tener a alguien tan maravilloso a su lado. La pareja, que tiene tiempo saliendo, siempre se ha demostrado apoyo y mantienen su relación bajo perfil para no ser atacados por los medios de comunicación.

El ex esposo de Carolina Jaume, hace mención en una segunda publicación, sobre la difícil situación que atraviesa por la custodia de su hijo con la presentadora de televisión.

“Siempre has estado para mí. Siempre tuve tu hombro para llorar cuando me sentí desolado y sin esperanza x no poder ver a mi hijo. Siempre me diste aliento, me levantaste y me animaste a ponerme de pie y lo sigo estando gracias a ti”, agregó.