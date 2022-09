Rosalía y Chencho Corleone: Así consolidaron el pacto histórico del género urbano entre España y Puerto Rico

La Rosalía y Chencho Corleone hicieron historia. Ambos referentes del género urbano han acabado de consolidar el pacto histórico al producir un tema con el mismo nombre desde dos lugares y visiones distintas. En 2014, Chencho cuando era la pareja de Maldy en Plan B, lanzó el tema “Candy”. Este año, la catalana sacó también “Candy” y para que el cóctel este listo, este se convirtió en un rémix con el boricua.

No es la primera que sucede que artistas así se junten. Pero en este caso se mezcla el estilo europeo de la ‘Motomami’ con la esencia del la old school de la cuna del raggetón con Chencho Corleone.

Ambos han puesto a bailar a la audiencia que le gusta este tipo de música sobre todo porque ambos temas tanto el de 2014 y el de este año tuvieron una acogida enorme.

La vez que Rosalía rechazó a Madonna para su fiesta de cumpleaños

En la actualidad, Rosalía se ha convertido en una de las cantantes latinas favoritas del público, y ahora ha llamado la atención que Madonna reveló que la intérprete de “Saoko”, presuntamente, la habría rechazado.

Te contamos qué pasó entre las artistas y por qué la española no quiso tener un detalle con la artista.

¿Rosalía no quiso trabajar con Madonna?

En una entrevista con un programa de televisión estadounidense, la conocida “Reina del Pop” compartió que quedó fascinada cuando escuchó la música de su colega.

Por lo que buscó que Rosalía cantara en su fiesta de cumpleaños, pero esto no ocurrió.

“Es increíble, me gustaría contar que la descubrí hace un año y medio. Intenté contratarla para que cantara en mi cumpleaños. En aquel tiempo, no era tan conocida como ahora. La vi cantando solamente con una guitarra y pensé que era increíble. Me encanta el flamenco y me conmovió mucho, pero no sucedió”, compartió la intérprete de temas como “Hung up” y “Sorry”.

Madonna AMA a Rosalía y no me imagino esa colab 🤯 pic.twitter.com/km3yUkAuIW — Nescafier (@AguaParaNescafe) August 28, 2022

¿Por qué Rosalía no cantó en la fiesta de cumpleaños de Madonna?

La artista estadounidense no aclaró por qué la intérprete de “Despechá” no se pudo presentar, pero muchos fans han señalado que, posiblemente, fue porque no pudieron llegar a un acuerdo.

Entre los sencillos que destacan de esta producción están: “Saoko”, “Bizcochito”, “Motomami” y “Sakura”.