Donde hubo fuego... Aquí los famosos que dieron una segunda oportunidad a sus ex y están felices

Bien dicen por ahí que más vale un mal conocido que un bueno por conocer... ¿Quién no ha sucumbido alguna vez a los brazos de un viejo amor? El que esté libre de pecado que lance la primera piedra, un texto bíblico que aplica para todos, incluyendo a las más altas celebridades.

Y es que las cosas no siempre salen bien a la primera, por esa razón, más de una pareja de famosos ha dado replay a una relación y ha salido airoso en su nuevo intento, por ello, te presentamos 4 amores que creyeron haberse dicho adiós para siempre y hoy están más juntos y felices que nunca.

Jennifer López y Ben Affleck

No podíamos hacer una lista de ex, sin mencionar a los líderes, la pareja top del momento, la que no se casó una, sino dos veces juntos. Los recién casados se conocieron durante el film de Gigli (2001) se comprometieron un año después en matrimonio, en 2004 rompieron el compromiso, y cada uno tomó su camino, se casaron y tuvieron hijos.

Diecisiete años después, en 2021, JLO terminó con Alex Rodríguez y meses después dijo sí a su amor del pasado, con quien se casó este 2022.

(De izquierda a derecha) Ben Affleck y Jennifer Lopez (Momodu Mansaray/Getty Images)

Juan Soler y María José Barbaglia

Esta pareja es el fiel ejemplo de la consigna que reza que el primer amor nunca se olvida. Tras 40 años, el actor de telenovelas que ha interpretado más de una vez a un hombre enamorado, vivió a título personal su propia historia, Juan Soler se reencontró con su primera novia, con quien mantuvo una relación hace 40 años, y con quien actualmente afirma estar viviendo un romance y estar “muy contento”.

Juan Soler

Justin Bieber y Hailey Bieber

Hay que destacar que los segundos intentos no solo aplican para los más experimentados, sino también para los jóvenes, por ende, no podíamos pasar por alto a esta pareja, quienes se dieron su primera oportunidad en 2016, sin embargo, fue un intento muy fugaz, porque a los dos meses terminaron y durante los dos años siguientes hicieron vidas por separado.

Sin embargo, caminar en sentido contrario no siempre evitará que coincidas con quien estas destinado a encontrarte, por eso, para septiembre del 2018 Justin Bieber y Hailey Bieber anunciaron que se habían casado.

Justin Bieber y Hailey Bieber

Arturo Peniche y Gaby Ortíz

Otra pareja de telenovela, que incluso anunció en el 2021 su separación, como si de un capítulo dramático se tratase y luego en 2022 Arturo dijo que había reconciliación y ya no habría divorcio.