¿Timothée Chalamet será el nuevo DiCaprio? Los consejos que le dio el actor para ser el mejor

Leonardo DeCaprio (47) es uno de los actores más respetados de Hollywood con una carrera de más de 30 años. Ahora se ha encargado de darle consejos a las nuevas generaciones como Timothée Chalamet, quien es uno de los actores jóvenes más aclamados del momento.

Chalamet (26) inició su carrera frente a las pantallas hace 10 años y fue su papel como Luca Guadagnino en ‘Call Me by Your Name’ que saltó a la fama y desde entonces ha protagonizado películas independientes como ‘Lady Bird’, ‘Beautiful Boy’ y ‘Dune’, siendo este último todo un éxito en taquilla.

Durante el Festival de Cannes fue ovacionado por ocho minutos por su protagonización en ‘Bones and All’, una historia de amor caníbal.

Los consejos de Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet

Ambos actores trabajaron juntos en ‘No miren arriba’, cinta que se estrenó en diciembre pasado, y fue nominada al Oscar a la mejor película. Desde entonces una amistad profesional y Timothée recibió un par de consejos del protagonista de ‘Titanic’ y ganador de un Oscar para que logre mantener a flote su carrera como actor.

“Nada de drogas duras o películas de superhéroes”, le recomendó DiCaprio para apuntar a ser un actor exitoso.

Este consejo también lo recibió Leonardo por parte de Martin Scorsese, director y guionista, quien hace algunos años aseguró que las películas de Marvel o DC no son cine.

“Me hicieron una pregunta sobre las películas de Marvel. Yo respondí. Dije que intenté ver algunas de ellas y que no son para mí, que a mi parecer están más cerca de los parques temáticos que de las películas. Y que al final, no creo que sean cine”, dijo en una columna publicada en The New York Times.

Y es que DiCaprio suele ser bastante selectivo con sus proyectos, incluso no ha aparecido en una serie desde 1992 desde ‘Growing Pains’.

Fue su protagonización en el ‘Titanic’, la que la llevó a la fama mundial ‘The Revenant’, la que lo hizo merecedor de su primer Oscar.

Chalamet comienza a perfilarse como un posible Lenardo DiCaprio al mantener una trayectoria limpia y llena de éxitos. Para el 2023 se podrá ver interpretar un joven Willy Wonka en ‘Wonka’ de Paul King, así como en ‘Dune: Part Two’.