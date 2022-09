Henry Bustamante: ¿cuánto peso ha perdido con la asesoría de Alejandra Jaramillo?

El presentador Henry Bustamante compartió en su cuenta de Instagram los resultados en “su transformación” hacia un estilo de vida más saludable, de la mano de su amiga Alejandra Jaramillo, a quien también agradeció y dedicó unas palabras por el cambio que vive actualmente.

“Estoy viviendo una transformación que me ha cautivado con sus cambios, con una motivación cada vez más fuerte y anhelo sea parte de mi nueva realidad. La primera persona a quien debo mencionar es a @ale_jaramillo por mostrarme su @mundoketook y no dejarme solo ni un solo día”, señaló en su emotivo post.

Y es que el presentador indica que gracias a este proceso, está “descubriendo un nuevo estilo de vida” con el cual se siente bien por dentro y por fuera.

¿Cuánto peso ha perdido Henry Bustamante?

Pese a que el cambio es evidente, Henry Bustamante indica que no sabe cuánto peso ha perdido en este proceso. “Cuanto peso he perdido? No lo sé y no me he concentrado en el número que arroje la báscula. Lo importante es vivir, fluir y esforzarme por sentirme y verme cada vez mejor”, señala.

Y es que el presentador de En Contacto se muestra tan feliz con su cambio de estilo de vida que indica “no sé por qué espere hasta el Proyecto Keto 7 para tomar la decisión, pero aquí estoy”.

De su lado, Alejandra Jaramillo respondió su publicación indicando: “El mérito es todo tuyo, puedes tener la mejor guía, las mejores herramientas, pero si no las aplicas no sirve de nada. Tú no solo lo has aplicado, has demostrado disciplina, determinación y esfuerzo. Este es solo el inicio 🔥 te felicito bebé”.

El antes y el después de Henry Bustamante

El presentador muestra un gran cambio en las pantallas desde su decisión de cambio de vida. Aquí algunas postales donde se evidencia el cambio.

ANTES

DESPUÉS