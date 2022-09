Carmen Villalobos y Horacio Pancheri fueron captados juntos: Rumores de noviazgo se avivan

Ellos niegan con su boca, pero confirman otra cosa con sus acciones, la actriz Carmen Villalobos y el modelo Horacio Pancheri, volvieron a avivar las llamas de amor. Los artistas que se han empeñado en afirmar ante los medios de comunicación que no existe ningún tipo interés que vaya más allá de una amistad, fueron captados juntos, hablando de lo más plácido.

El argentino regresó a Colombia luego de haber sido eliminado del reality ´Top Chef VIP´, pues aparentemente, el programa realizó una invitación a los participantes que ya no hacen parte del espacio para una especie de reencuentro, momento que el actor no desaprovechó ni un segundo y utilizó para mantenerse muy cercano a la conductora del concurso.

Pues aunque en las imágenes captadas donde se ve a Villalobos y Pancheri juntos, no se ve nada fuera de lugar, solo a ellos dos hablando, el conductor del programa de farándula ´Lo sé todo´ Ariel Osorio, reveló durante el espacio televisivo, que tanto la intérprete de ´Sin senos no hay paraíso´ como el argentino, no se separaron ni un segundo en los descansos de las grabaciones, no tenían ojos para más nadie.

Cabe destacar, que hace tan solo algunas semanas, que el actor dio unas declaraciones en ´La mesa caliente´ de Telemundo, donde aseguró que entre Villalobos y él solo existía una amistad, al tiempo que destacó que en su vida ya había alguien que poseía el título de novia.

“Yo tengo novia y nada que ver con Carmen. Somos buenos compañeros. Siempre tienen que inventar algo y me agarraron a mí en ese chisme, también me vincularon con alguien más del concurso”, dijo. Declaración que calmó por un tiempo la oleada de rumores de amor que hoy vuelve a surgir con igual o más fuerza que antes, luego de su reciente visita a Colombia.