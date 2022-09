Santiago Alarcón sobre el hombre que dice ser hijo suyo y de Shakira: “Acosó a alguien por seis años”

El hombre que dice ser hijo de Shakira y de Santiago Alarcón tiene, según el actor, un oscuro antecedente. El actor colombiano explicó en un video en Instagram todo lo que logró averiguar sobre esta persona. “Una mujer me escribió hace tiempo, contándome que había acosado a su esposo durante seis años. Es un padre de familia, y este joven hackeó el Facebook de su esposa. Hacía montajes con sus niños, y ella me envió todas las pruebas”, dijo.

Alarcón está en shock por el avance de la información sobre el hombre que dice ser hijo de Shakira y suyo. “Ayer me enviaron una captura desde España, donde dicen que yo soy quien afirma lo del hijo de Shakira y mío y que yo soy quien está pidiendo el dinero”, explicó. “Cualquier cosa hacen por obtener un clic”, se quejó.

El actor apareció en el video junto a su esposa, la también actriz, Cecilia Navia. Sobre la denuncia del joven que afirmó que Alarcón lo golpeó, ella dijo: “Lo sacó del camerino, porque ese es un espacio muy pequeño y allí se metió, ocurrió en un teatro”, dijo. Alarcón solo espera que ya la versión cese, puesto que no es posible lo que el joven denuncia. “Yo tenía doce años, no conozco a Shakira, me da mucha vergüenza por ella”, dijo.

¿Qué dijo el hombre que afirma ser hijo de Shakira?

En el programa “Lo sé todo Colombia”, el hombre contó por qué pide a Santiago Alarcón 835 millones de pesos (unos 725 mil soles). “Bajo el argumento de que me abandonó, daños a la moral, daños y perjuicios. Yo exigí una prueba de ADN y él, con sus abogados y porque tiene poder, tumbó la tutela. La tutela me la negaron”, dijo en el programa.

Alarcón está atento al transcurso de los acontecimientos. Shakira está asesorándose sobre cómo demandar a este joven. La colombiana suma un nuevo problema a su lista, que inició desde que se separó de Gerard Piqué.