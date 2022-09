¡Ninoska Vásquez reaparece en redes! La modelo venezolana sigue libre y más feliz que nunca

La ex miss venezolana, Ninoska Vásquez, no deja de ser tendencia en las redes sociales, debido a su supuesta detención por trata de blancas. Sin embargo, este 15 de septiembre de 2022, la modelo publicó un video en las stories de Instagram, en lo que parece ser un restaurante de lujo.

“Sé que he estado desaparecido, pero pasó por aquí para recordarles que los amo”, fueron las palabras de Ninoska en la historia. La controversia por su supuesta orden de aprehensión emitida desde México, aún no ha podido confirmarse, medios del país mexicano certifican que, si es real mientras otros aseguran que todo es una mentira inventada por las hermanas y modelos Michell, Barabara y Aleska Génesis Castellano.

Captura de la historia de Instagram @ninoskavasqueza

A través de la cuenta @elfarandi se ha difundido un video de la venezolana, donde dice “No estoy presa y tampoco le pago a nadie para hacer ese tipo de ridiculeces”, pero el video no fue publicado en la cuenta oficial de la ex miss, si no en el perfil @vanessahung_23 que, de acuerdo a los seguidores, es una cuenta falsa que se encarga de difamar a las hermanas que según, atacan a Ninoska Vásquez.

De acuerdo a los medios de farándula, las autoridades españolas retuvieron el pasaporte de la modelo y le prohibieron su salida del país mientras de esclarecen las investigaciones.

Captura de historia en Instagram @ninoskavasqueza

La modelo sigue sin pronunciarse oficialmente sobre lo que ocurre, tampoco ha emitido comunicados. Pero con el material que ha salido a la luz en las redes sociales, muchos seguidores especulan que, si ocurre algo, ya que Nisnoska nunca es tan apartada de las redes “ahora cuando aparece es algo fugas y hasta parece pre grabado”, indican algunos usuarios.