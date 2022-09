Lucerito Mijares une fuerzas con Daniela Romo: videos donde prueba su gran potencial

Lucerito Mijares sin duda está viviendo al máximo el despunte de su carrera, participando en “Hasta que se nos hizo”, al lado de Lucero y Mijares, sus famosos padres.

Y es que si bien aún no se ha lanzado oficialmente como cantante, ha sabido aprovechar las oportunidades que tiene de subir al escenario para cantar y demostrar su enorme talento.

Hace unos días circularon videos en los que la joven interpreta los temas “Rolling Down the River”, de Proud Mary y “This Will Be”, de Natalie Cole. Con su perfecta pronunciación en inglés, poderosa voz y desenvolvimiento escénico, Lucerito dejó a todos encantados y no ha dejado de sorprender.

Lucerito Mijares se sube al escenario junto a una de las grandes cantantes de México

Ahora, fue Daniela Romo quien invitó a la cantante para interpretar algunos temas juntas, dando una demostración de talento y complicidad.

La joven demostró que no necesita de sus padres para triunfar pues destacó en el escenario cantando “La ocasión para amarnos” al lado de una de las cantante más icónicas del país.

Pese a que ya está acostumbrada al escenario y las grandes audiencias, Lucerito estaba muy nerviosa por lo que Daniela la ayudó a tranquilizarse, mostrándole su apoyo.

Lo nerviosa que está Lucerito y cómo Daniela la anima para que haga la nota al final 😭 pic.twitter.com/pXv63DZdai — Joselyn 🇨🇺 (@__Joselynnr__) September 14, 2022

La ocasión fue muy especial ya que marcó el regreso a los escenarios de la intérprete de “Celos”, quien además está celebrando sus 50 años de carrera artística.

Durante el concierto, Daniela hizo un homenaje a leyendas de la música como José José y Armando Manzanero, además de que Manuel Mijares subió al escenario para cantar “Almohada”, de José José.

Por supuesto los asistentes cantaron junto a ella temas como “Yo no te pido la luna”, “De mí enamórate” y “Adelante corazón”.

Lucerito ha callado con elegancia a quienes la critican

Mientras que Lucerito Mijares cada vez demuestra más el enorme potencial que tiene, en redes sociales muchos se han atrevido a criticarla por su aspecto e incluso han llegado a señalar que está donde está por sus famosos padres y no por talento propio.

Sin embargo, es claro que se trata de comentarios llenos de prejuicios que dejan ver cómo la sociedad presiona a las mujeres para verse y ser de cierta forma con el fin de gustar.

“La beba”, como le dice Mijares de cariño, no hace caso de las burlas pues ella ha aprendido a adoptar el estilo que la hace sentir más cómoda además de que prefiere enfocarse en seguir preparándose como artista.

Lucero y Mijares han dejado claro que no la dejarán sola y que se han dedicado a guiarla en el proceso que ha iniciado dentro de la industria.

“Hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy cerca en muchas cosas, muy unidas, y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella, y si no puedo ser yo es su papá, y sino alguien muy cercano de mucha confianza”, dijo la llamada ‘Novia de América’ en una entrevista.