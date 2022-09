¿Te quedaste con alguien aunque sabes que deben terminar? 29 razones que te impiden decir adiós

Estás consciente de que tu relación no tiene reparo. Te sientes harta de no ser valorada, sumamente infeliz y el malestar te advierte que debes terminarla; sabes que tienes hacerlo, pero no lo haces. Quieres irte, pero te quedas y no entiendes por qué no puedes romper de una vez por todas.

Muchas de nosotras, alguna vez en nuestras vidas, hemos estado en esta encrucijada en las que somos incapaces de decir adiós y salir de una dinámica que nos hace desdichadas. Los motivos por los que no terminamos son casi infinitos. No obstante, no siempre podemos descifrarlos.

¿Por qué me aferro a una relación aun cuando sé que la debo dejar?

La psicoterapeuta Tere Díaz, en un artículo publicado en el cibersitio de Martha Debayle, recoge al menos 29 razones comunes por las que las personas no nos atrevemos a terminar una relación, aunque sabemos desde hace mucho que ha llegado el momento de dejarla por nuestro bien.

En la publicación, la experta divide los veintinueve porqués para quedarnos en un idilio que nos hace infelices en cinco grupos: distorsiones cognitivas, rasgos de carácter, razones personales, dinámicas relacionales y razones sociales.

Si te interesa conocerlos, a continuación, repasamos todos los motivos expuestos por la experta en su artículo. De seguro encontrarás alguno que explique tu caso y con el que te sientas identificada.

Distorsiones cognitivas

En el ámbito de las distorsiones cognitivas, la especialista en terapia de pareja enumera las primeras 7 razones por las que nos quedamos con alguien que no queremos. Estas son:

1. Por el costo hundido

“El costo hundido se trata de un sesgo cognitivo que nos lleva a una interpretación ilógica de los hechos y a actuar de manera irracional”, explica.

Asimismo, señala que “es esa voz interna que te dice: ‘tanta inversión de tiempo, corazón, dinero y esfuerzo ¿para ahora claudicar? ¡Qué desperdicio!”.

2. Por pensar que hace falta “echarle ganas”

La especialista en desarrollo personal destaca que no todo en la vida se puede lograr con perseverancia pues “hay factores ajenos a nuestro esfuerzo que no se pueden manipular”.

“No hay que confundir la sana perseverancia con la necedad”, alertó.

3. Por los pensamientos mágicos sobre el amor

Se trata ideas distorsionadas de manera positiva sobre cómo son el amor y las relaciones de pareja.

4. Por persistir en que tu pareja entienda y quiera terminar

Aunque para comenzar un romance es necesario que los involucrados estén de acuerdo, para romperlo, no. “La pareja no tiene que entender y querer terminar para poder hacerlo”, dijo Díaz.

5. Por pensar que se puede cambiar al otro

Aspirar que podemos cambiar la pareja o minimizar el malestar es otra razón. “Se pierde mucho tiempo intentando cambiar al otro de manera que yo me sienta satisfecho”, apunta.

"Se pierde mucho tiempo intentando cambiar al otro de manera que yo me sienta satisfecho", apunta Tere Díaz.

6. Por ideas equivocadas sobre el amor propio

Por ejemplo, erróneamente creer que amarse y cuidarse a uno mismo es egoísta.

7. Por creencias erróneas sobre el amor

Se trata de tener conceptos equivocados del amor que están profundamente arraigados en la cultura, como que el amor todo lo puede y es incondicional o que el amor verdadero es eterno.

Rasgos de carácter

En el grupo de rasgos de carácter, se encuentran otras 6 razones más por las que decidimos permanecer en una relación en el que no estamos a gusto. Estas son:

8. Por rigidez e inflexibilidad

Una persona con rasgos de carácter rígido se empeña en mantener ideas o proyectos imposibles debido a su restringida capacidad de adaptarse a los cambios del entorno y la realidad.

9. Por pensamientos compulsivos

Incapacidad de parar los pensamientos recurrentes de un anhelo sin meditar si es factible o no. “La compulsión nos impulsa en un loop mental que imposibilita la acción diferente”, destaca.

10. Por miedo al cambio

Las personas con miedo al cambio suelen ser conformistas y creen en el dicho que reza “más vale malo por conocido, que bueno por conocer”.

Muchos se quedan en una relación porque piensan "más vale malo por conocido, que bueno por conocer"

11. Por naturaleza ansioso

Una persona con temperamento ansioso tiene problemas para mantener la calma ante las dificultades de las transformaciones.

12. Tendencia culpógena

La culpa que se siente porque la pareja va a sufrir si lo dejas, la vas a lastimar con tu decisión de marcharte o quizás vas a desintegrar una familia es otro motivo.

13. Por deseo sexual

Muchas personas se quedan con alguien aferrados al placer y la química en la cama, aunque en la vida diaria tengan una relación funesta.

Motivos personales

En cuanto a los motivos personales por los que una persona elige seguir junto a alguien que ya no ama, la autora del libro ¿Cómo identificar a un patán? resalta las siguientes 7:

14. Por el confort

El miedo a perder comodidad o salir de nuestra zona de confort no conduce a tolerar situaciones que nos desagradan.

15. Por temor a estar solos

Hay personas incapaces de atravesar momentos de soledad en la vida aunque estos sean para su bien.

16. Por miedos existenciales

Una ruptura, inevitablemente, nos lleva a hacernos preguntas complicadas sobre nuestra identidad, lo que queremos en la vida, lo que ofrecemos y lo que merecemos.

17. Por inseguridad en uno mismo

Es complicado saber lo que se quiere en una relación y caminar hacia esto cuando menospreciamos lo que pensamos y necesitamos.

18. Por temor a que nadie más nos ame

Muchas personas, por distintas circunstancias de vida, creen no tener características que los hagan merecedores del amor de otros.

19. Cuestionamientos a la identidad

20. Por temor al fracaso

Dinámicas relacionales

En este apartado, encontramos 5 razones más por las que nos quedamos con una persona, aunque estamos consciente de que debemos dejarlo:

21. Por competitividad

Hay parejas que tienen esa dinámica en la que cada uno quiere “ganarle” al otro aunque cueste su felicidad.

22. Por rechazo a la idea de perder

Para muchos, terminar una relación –en especial, un matrimonio- es un sinónimo de fracaso y se vuelve una auténtica tragedia personal con consecuencias para su autoestima y estatus social.

Para muchos, terminar una relación –en especial, un matrimonio- es un sinónimo de fracaso

23. Por estar en desventaja

Más de una persona se ha quedado con otra porque son dependientes de ellos, ya sea económica o emocionalmente. Debido a esto, se ven impedidos a emanciparse.

24. Por venganza

Hay personas que quieren vengarse más que salir de una relación pésima.

25. Por “indefensión aprendida”

Con respecto a esta, Tere Díaz explica “largos años de sometimiento y maltrato pueden causar el efecto del perro pateado: ya no encadenado el animal, este no se atreve a moverse”.

“El abuso sostenido llega a inhabilitar a las personas: disminuye su fuerza psíquica, merma sus recursos, y aprisiona su capacidad de reacción y acción. Muy claro en el gaslighting. Estos casos requieren ayuda psicológica, psiquiátrica o incluso legales”, advierte.

Las razones sociales

En el último grupo, se hallan otras 4 razones por las que nos aferramos a una relación sin amor ni futuro:

26. Por vergüenza

Sentirse menos valiosa por no tener una media naranja o haber “fracasado” en el plano amoroso.

27. Por ya no ser parte de un grupo o familia

Una persona casada que se divorcia puede llegar a enfrentarse al rechazo por parte de su familia o un grupo al que solían pertenecer (religioso, por ejemplo) debido a esta decisión por sus creencias.

Con el fin de evitar esto, muchos deciden sostener una relación mala pues no quieren dejar de pertenecer.

28. Por temor a la ira de otros

Aquellas personas que recibieron una educación severa o violenta prefieren quedarse en un idilio desdichado para evitar despertar el enojo o la ira hacia ellos.

29. Por miedo a ser humillados

Exponer nuestra identidad, establecer límites y comenzar a construir la vida que queremos muchas veces es objeto de burlas, humillación y denigración difíciles de sobrellevar.