HBO: por esta escena de Euphoria, Zendaya ganó su nuevo Emmy a mejor actriz

La edición número 74 de los galardones que premian la excelencia en la industria de la televisión estadounidense, Emmy, se realizó este lunes 12 de septiembre, resaltando las producciones de HBO como Sucession y Euphoria.

Sobre esta última serie, su protagonista, Zendaya, recibió el premio en la categoría actriz protagónica en una serie de drama, haciendo historia al ganar por segunda vez el mismo premio con tan solo 26 años y siendo afrodescendiente.

“Mi mayor deseo para ‘Euphoria’ es que pueda ayudar a curar a la gente”, aseguró, añadiendo que a aquellos que han compartido sus propias experiencias con ella, “estoy muy agradecida por sus historias, y las llevo conmigo, y las llevo con ella”, dijo la actriz quien interpreta a Rue en la serie que relata las vivencia de un grupo de estudiantes de secundaria que navegan entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

La segunda temporada de esta serie se estrenó el 9 de enero de este año, obteniendo buenos números de audiencia y excelentes críticas por parte de la prensa especializada.

Hubo un episodio donde la actuación de Zendaya subió a otro nivel, y según los comentarios generalizados en redes sociales, fue la que le ayudó a obtener su segundo Emmy como mejor actriz. Se trata del quinto capítulo llamado: Stand Still Like the Hummingbird.

[Te recomendamos leer: HBO: así era el primer episodio de Game Of Thrones que nunca salió]

La actuación más cúspide en la carrera de Zendaya

Catalogado como el mejor episodio de la serie (obteniendo una puntuación de 9,5 en IMDb), Stand Still Like the Hummingbird, es el episodio donde se retrata el mayor ataque de ansiedad por parte de Rue que explota en otras situaciones.

“Stand Still Like the Hummingbird” gira completamente en torno a Rue mientras se asusta por haber perdido las píldoras que le prometió a Laurie, la amenazante traficante de drogas, que fácilmente podría distribuir a sus compañeros a cambio de $ 10,000. Mientras huye de su madre y su hermana para evitar la hospitalización, nos quedamos pegados al lado de Rue durante su viaje a varios hogares mientras intenta robar todo lo que puede para compensar a Laurie mientras baja, de manera dolorosa, de un subidón de opioides.

En el capítulo se centra en lo que le sucede a la Rue de Zendaya durante un período de aproximadamente 24 horas después de que su madre la confronta sobre la recaída, este episodio va a lugares salvajes, emocionales e increíblemente intensos.