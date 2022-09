Grace Castro aconseja a Alexandra Balarezo: “Lo mejor es que te guardes esas declaraciones”

Luego de que Alexandra Balarezo ofreciera fuertes declaraciones sobre el supuesto maltrato psicológico que recibía de Hernán del Pozo, algunas figuras del medio han decidido opinar al respecto. Entre ellas, Grace Castro, quien fue una chica reality y asegura que también sufrió por amor en algún momento.

De la misma forma, expresó que ha seguido de cerca el conflicto entre la ex pareja que se formó en el reality ‘El Poder del Amor 2′ y, opinó que Alexandra “debió guardarse eso y no exponerlo de la forma en que lo hizo”.

“Solo ellos saben lo que vivieron, tanto lo lindo como lo feo de la relación. Pero siento que no era necesario exponerse de esa forma, menos en este medio donde todos están pendientes de nuestras vidas”, afirmó la ecuatoriana.

Grace también dijo que cuando escuchó los audios de Alexandra sobre el maltrato sintió terror “a nadie le gusta escuchar a una mujer sufrir de esa forma”. Sin embargo, admitió que todos en algún momento han sufrido por amor, incluso ella.

“Yo veo todo con una perspectiva diferente, quizás por todo lo que me ha tocado pasar, pero prefiero ya no recordarlo porque sería darles material a los medios para revivir algo que ya quedó en el olvido. Si viví o no un maltrato me lo reservaré, pero toda relación sufre en algún momento”, señaló.