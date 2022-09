Conductora de televisión deja su trabajo para dedicarse al 100 a OnlyFans

No cabe duda de que cada vez son más los creadores de contenido que optan por enfocar su trabajo en OnlyFans.

Desde actrices, deportistas, exatletas, influencers y conductoras, las famosas han encontrado en la plataforma para adultos un método para incrementar sus ingresos.

Y es que, además de tener una interacción más cercana con sus suscriptores, los creadores de contenido tienen la oportunidad de ganar 80 por ciento del total de sus membresías.

Olenka Zimmermann deja la TV para dedicarse al 100 a OnlyFans

Una de las últimas conductoras de televisión en entrar a OnlyFans, es Olenka Zimmermann, quien ha tenido tan buena aceptación en la plataforma que optó por darle un giro de 180 grados a su vida.

Y es que la conductora va a dejar el programa “Crónicas de Impacto”, del canal peruano “Willax”, para dedicarse de lleno a su OnlyFans, además de trabajar en su colección de bikinis.

La presentadora descubrió que el mundo del modelase es algo que le apasiona y a lo que se quiere dedicar de ahora en adelante.

Lo hace oficial en Instagram

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Olenka Zimmermann realizó el anuncio que dejó sorprendidos a varios de sus cerca de 70 mil seguidores.

“Armando look para el sábado y uno de los últimos programas. Amigos,el sábado 1/oct será mi último programa de ‘Crónicas de Impacto’. Me dedicaré a fondo con mi OF y sacaré a la venta mi colección de bikinis. Ambos trabajos me demandarán mucho tiempo y hay que estar allí al 100″, escribió la conductora de TV, leyenda que fue acompañada por un sexy video.

“Son tres años en Willax, pero ya necesito un cambio y el OnlyFans me abrió una ventana y me ha encantado este nuevo panorama laboral. Amo modelar, pa’ eso nací, ha sido mi vida. Más la confección y venta de mis bikinis, me demandan tiempo total”, indicó la presentadora peruana, de 53 años.

Alaba a OnlyFans

La sudamericana alabó varios aspectos que la dejan ser libre en la plataforma para adultos.

“OnlyFans no es tanto de competencia, sino son tus fans, es como un club privado donde te van a seguir siempre. Además, no censura un desnudo, no censura un pezón, no censura un traje fetiche. El OnlyFans es mucho más maduro, hay más filtros, solo puede entrar gente mayor de edad porque debes tener tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, por eso hay filtros menos ridículos que en otro lado”, explicó la conductora de a Infobae.