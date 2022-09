Mare Cevallos sorprende luciendo un diminuto bikini: Seguidores se preocupan por su delgadez

Las redes sociales estallaron luego de que una imagen de Mare Cevallos en Twitter alarmase a sus seguidores, debido a la extrema delgadez con la que se ve. A pesar de realizar actividad deportiva y ser conocida por tener una esbelta figura, parece que la ecuatoriana ha rebajado unos kilos y muchos se preguntan si será su objetivo o está atravesando por una difícil situación.

En la fotografía que subió Mare a su cuenta personal en Twitter, luce un traje de baño de dos piezas en tonos claros, donde destacan los rosas y celestes. Lleva su cabello suelto y pueden observarse parte de sus tatuajes en las piernas y cadera.

La publicación alcanzó los 975 me gusta y más de 80 comentarios, donde la mayoría de los usuarios le hace saber su preocupación por la delgadez. “Eres hermosa te admiro mucho, pero estás un poco delgada no juzgo tu forma de alimentación, pero eras más rellenita perdón por decirlo”, escribió una de sus seguidores.

Así mismo, otros tuiteros expresaron: “Antes que mar, comida primero”, “Wuao linda, pero está delgada demasiado come un poco más porfa”. Ante estas reacciones, la ecuatoriana no dudó en responder y comentó que “si supieran lo que como. no tienen por qué opinar de cuerpo y peso ajeno”.

Recientemente, la ex participante de ‘El Poder del Amor 2′ se ha visto involucrada en diferentes polémicas, entre ellas que tiene bloqueado al programa En Contacto, por no estar de acuerdo con el contenido que difunden. Así mismo, Andrés Salvatierra quién fue su pareja durante el reality show grabado en Turquía, anunció que tiene una nueva pareja y que nunca volvería a salir con Cevallos.