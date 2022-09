Laura Bozzo se desahoga y criticó sin piedad al nuevo rey Carlos III y Camila de Cornualles

Aparentemente, la presentadora de televisión Laura Bozzo, quedó corta en sus primeras palabras para la nueva monarquía británica. En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ´El gordo y la flaca´, la también abogada se desahogó y expresó todo lo que piensa acerca de la coronación del rey Carlos III y su esposa Camila de Cornualles.

Para comenzar, Bozzo rechazó y sentenció al nuevo rey pues de acuerdo a su opinión, no es una persona que merezca ostentar un cargo tan importante, teniendo en cuenta las acciones de su pasado, enfáticamente, la etapa de su relación con la princesa Diana, su ex esposa.

“A mí me parece una atrocidad, me parece un horror , me repugna y me causa vómitos, que una pareja que destruyó la vida de Diana, porque Diana fue grande, y le hicieron creer que el príncipe estaba enamorado de ella, el príncipe se convirtió en sapo, porque lo único que quería era darle herederos a la monarquía, pero seguir siendo el amante de Camila”, aseguró.

Para la presentadora del programa ´Señorita Laura´ la muerte de la princesa Diana solo tiene dos responsables, el rey Carlos III y su esposa Camila de Cornualles, quien ahora recibe el nombre de reina consorte.

“Para mí estas dos personas cargarán en sus consciencias para siempre la muerte de Diana, la única reina de corazones no solo en la tierra, sino del mundo entero. Por tanto, a mí me parece repugnante que ese tipo sea rey”, sentenció.

En relación a la nueva reina consorte, Camila de Cornualles, la peruana hizo una disertación de lo que para ella es la historia de la esposa del rey, donde agregó: “Desde el principio ella fue la que ideó todo este engaño con Diana, porque ya le exigían a él que se casara, le exigían herederos (...) la hicieron creer en el amor, se casó y se dio cuenta que todo era una gran mentira, para mí, eso le resta todo tipo de autoridad, para mí no es rey, nunca será rey. Camila es una bruja que me causa repulsión”.