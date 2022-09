Carolina Jaume pide perdón y envía este mensaje a Victor Araúz y David Reinoso: “de la misma forma que ofendí, pido disculpas”

Carolina Jaume se arrepiente y pide disculpas. La comunicadora escribió en sus historias de Instagram una rectificación respecto a fuertes acusaciones que hizo en contra de Victor Araúz y David Reinoso, con quienes tuvo una polémica pelea por una imitación que hicieron respecto a la audiencia que tuvo Carolina Jaume con Allan Zenck.

“Rectificación: el fin de semana hubo un acuerdo entre mis compañeros actores de la obra ‘La Michy y la Mela. LA DESPEDIDA’, ya que no ha sido lidiar con tanto acoso mediático, ataques en redes, dejar la vida pública por una normal y tener una batalla legal que parece no tener fin. Me sentí ofendida por una promoción de la obra donde tomaron un asunto personal (que debo reconocer se presta para burlas). Antes de escribir hable con una de las personas involucradas y la más ofendida y con justa razón ya que acuse a Víctor con una expresión horrible (que no quiero repetir) acusándolo de un delito que jamás sucedió y del que él sería incapaz”, señaló Jaume.

Así mismo aseguro que: “yo prefiero al comete errores encararlos y de la misma forma que ofendí pido disculpas por el mismo medio en que me expresé con coraje descargando frustración al sentir una carga pesada por todo lo que he vivido en esto días”.

“Fui insensible, son hechos que jamás existieron”

“Quiero aclarar que no he sido amenazada con demandas, ni mucho menos ninguno de ellos me lo exigió. Nadie tiene derecho expresarse así de nadie, peor con palabras que usé denigrando la reputación de ambos (que fueron por mucho tiempo, además de compañero de trabajos, mis amigos cercanos). No puedo simplemente decir ‘perdón’ por interno y dejarlo así”, continúo.

"Carolina Jaume pide disculpas a Víctor Araúz y David Reinoso"./ captura de pantalla de carolinajaume

“Aceptar los errores y pedir disculpas son las acciones más difíciles para los seres humanos”

Así mismo, Carolina Jaume señaló que haber realizado el acto de disculparse fue un acto de valentía ya que “pedir perdón por nuestros errores implica una buena dosis de humildad, ya que no aceptamos que no somos infalibles”.

“Asumir mi responsabilidad refuerza mi verdadero compromiso para mejorar como persona y profesional y verdadero compromiso con llevar una vida mejor. Así que tengo que ser consecuente con mis actos y palabras”. — Carolina Jaume

Finalmente la expresentadora del programa de entretenimiento y farándula terminó la rectificación con el siguiente mensaje:

“También te agradezco Victor por dejar expresar mi incomodidad con la promo, me ratifico en que yo me sentí ofendida pero nada justifica las palabras usadas en contra de ambos. Gracias por la comprensión y también por escuchar mi molestia y el por qué de mi reacción”.