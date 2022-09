Reina Isabel II: Avalancha de reacciones en Twitter sobre ‘The Crown’ tras fallecimiento de la monarca

En medio del fallecimiento de la reina Isabel II, el mundo está prácticamente está paralizado y gira alrededor de la vida de la monarca. Evidentemente, las tendencias en Google y Twitter se centran en ello pero los usuarios también las han volcado a los directores y guionistas de la exitosa serie de Netflix, ‘The Crown’.

'The Crown'. Foto: Divulgação Netflix

El Palacio de Buckingham dijo, antes de confirmar el deceso, que la Reina estaba “cómoda” en Balmoral. Sus hijos y nietos viajaron para estar con ella. Isabel II cumplió siete décadas en el trono este año. Ha cedido cada vez más deberes a su heredero, el príncipe Carlos, y a otros miembros de la familia real en los últimos meses.

El palacio no dio más detalles sobre la salud de la monarca, pero surgieron indicios preocupantes.

Reacciones por ‘The Crown’

‘The Crown’ es una serie basada en hechos reales, la cual dramatiza la historia de la reina Isabel II y los sucesos políticos y personales más relevantes de su reinado. Fue creada y escrita principalmente por Peter Morgan; producida por Left Bank Pictures y Sony Pictures Television para la plataforma de streaming.

Son cuatro temporadas, y la final termina con Diana dándose cuenta que su matrimonio ya no tiene futuro. La quinta y sexta temporada se prevé que cierren la serie para cubrir el reinado de la reina en el siglo XXI. Sin embargo, las sugerencias de los seguidores es que estas últimas den un giro, evidentemente, ante todo lo que sucede alrededor de la salud de Isabel II.

Los internautas dan a entender que los directores y guionistas están corriendo en círculos y que desde ya comiencen a trabajar en lo que se desarrolla al momento. También aseguran que se esperan unas cuantas temporadas más de ‘The Crown’. Lo más seguro es que ya tengan un plan de contingencia.

Aunque no se trata de una burla, si no algo predecible que sea tendencia ‘The Crown’, los usuarios no dejaron pasar por alto los memes. Más allá de ello, los espectadores se encuentran “felices” de alguna manera por lo que podría ser el futuro de la serie.

El guionista de The Crown ahora pic.twitter.com/g1J1durI0W — Chupetín de Ajenjo (@SoyAjenjo) September 8, 2022

los guionistas de the crown ahora que la reina isabel II está bajo supervisión médica tras empeoramiento de su salud y que causa mucha preocupación pic.twitter.com/bT1cZL4P13 — Bombito✨💣💫 (@roaquinoroa) September 8, 2022

the crown writers right now pic.twitter.com/Ri2TQXpK3h — cate (@catekomatsu) September 8, 2022

por dios imagínense lo que va a ser la escena del velorio de la reina en the crown pic.twitter.com/Jd38eq9iDQ — victoria (@mysterygirIie) September 8, 2022

Los guionistas de The Crown escribiendo otra temporada ahora mismo mientras hacen el seguimiento de la salud de la Reina Isabel II por la BBC:pic.twitter.com/ilUDDDLO6L — WONDER ARAN DESPECHÁ 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) September 8, 2022

Yo me vi “The Crown” en una noche, tengo un profundo respeto por la figura de la reina, Dios la salve 🙏 https://t.co/plz7w2inZ2 — Arctic Marco 🦦 (@Yankoo_Arias) September 8, 2022

cómo está toda la gente que ve the crown pic.twitter.com/mVjXiH8Dv0 — ariana 🍂 (@cluelessarcasm) September 8, 2022

yo cuando netflix cancele todas las series para producir la septima temporada de the crown pic.twitter.com/85WHbHogt3 — luisina (@myglorianas) September 8, 2022

la actriz que hace de la reina en the crown viendo como se queda sin brete pic.twitter.com/vLCMouC4Tt — Andrés (@abrenesu_) September 8, 2022