“Ella no es un personaje relevante”: El momento en que Leonardo Quezada hizo de menos a Adriana Sánchez ‘La bomba’ en el mundo de la farándula

El presentador del programa de entretenimiento y farándula, “En Contacto”, Leonardo Quezada, hizo de menos a Adriana Sánchez en el mundo de la farándula. Aseguró que ‘La bomba’ es un personaje “relevante” en la pantalla chica en estos momentos.

To se dio porque el propietario de un canal de un canal de farándula digital, Leonardo Castro, le pregunto a Quezada lo siguiente: “La pregunta es: ¿Por qué en su momento no lo expusiste ‘Lazito’, cuándo se volvió viral, cuando alcanzó en este último mes más de 10 millones de vistas en todas las plataformas digitales, y estoy hablando de la crisis matrimonial que vive, porque todavía no esta solucionada, Adriana Sánchez ‘La bomba’? ¿Estás comprado, tienes miedo?”.

Frente a esto, el periodista de “En Contacto”, respondió: “No. Te voy a responder de una manera profesional y con todo el respeto que se merece la señora Adriana Sánchez ‘La bomba’. Para mí ella no es un personaje, al menos ahora en televisión, relevante. Salió del medio hace muchísimo tiempo. Si este tipo de escándalos les vende a las páginas de farándula, ok, lo entiendo y lo acepto, pero al menos a mí no me parece interesante”.

[ En Contacto no cubrió la audiencia de Carolina Jaume ¿qué pasó? ]

[ ¿Burla para Carolina Jaume? David Reinoso y Víctor Aráuz pidieron disculpas ]

La discusión se dio en medio del reality show que reúne a varias personalidades del entretenimiento digital, “Los Hackers de la Farándula”, al comentar sobre la exclusiva de Castro.

El presentador de “CalientitosTV” señaló que ‘La bomba’ regresaría de Estados Unidos para poder iniciar en un nueva producción de la mano de su expareja.